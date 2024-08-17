Удар ЗСУ з боку Бєлгорода або рух на Курськ: полковник назвав сценарії

Зірвати наступ військ Росії на східному фронті поки що не вдається, проте і росіяни наразі не здатні зупинити ЗСУ на Курщині, вважає Роман Світан.

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Один зі сценаріїв передбачає захід ЗСУ в тил ворога у Вовчанську з боку Бєлгорода - Світан / Главред

Наступ у Курській області дає Силам оборони широкий спектр можливостей. Наразі не вдається зірвати наступ окупантів на Донбасі, але і противник не здатний зупинити ЗСУ на Курщині. Перспективні варіанти для української армії - рух на Курськ або удар у тил ворога вже з боку Бєлгорода. Утім, можливі й сценарії, що передбачають повернення українців на попередні позиції на свої території. Про це заявив полковник запасу, військовий експерт Роман Світан.

Під час чату на Главреді він розповів про те, як можуть розгортатися події на тлі Курської операції. Наразі завдання з відтягування військ противника не виконані, але й росіяни не підтягнули значну кількість сил і засобів.

"Поки ті завдання, які ми перед собою ставили, не виконані. Одне з них – зірвати російський наступ на сході, а для цього потрібно саме звідти зняти війська противника. Росія поки що цього не робить.

Ті сили, які зараз росіяни збирають у Курську область, вони "нашкребли по засіках": забрали роту з Калінінграда, 810-ту бригаду, частину військ зірвали з Харківського напрямку. Це в сумі дві-три роти, навіть не батальйон. Це недостатня кількість військ. Тому Росія зараз перекидає туди "чопиків", тобто приватні охоронні підприємства, а також строковиків. Плюс прикордонники, фсбшники, грушники... Ахмат, Ахмед, Махмуд... Там усі! Там якась збірна солянка. Ось із таких розрізнених частин Росія намагається зібрати війська", - пояснив Світан.

Війська РФ поки не можуть зупинити ЗСУ на Курщині

За словами експерта, ворог поки що не в змозі зупинити рух української армії в Курській області. Але такий сценарій можливий, якщо Кремль перекине туди боєздатні підрозділи зі східного фронту.

"Для наступу такі війська не годяться, хіба що тільки для оборони. Та й то, для оборони вони б підійшли, якби і наші наступальні частини були приблизно такими ж. Але ні, у нас рухаються професійні та повністю екіпіровані частини, більш того, ті, що пройшли бойове злагодження, причому навіть у режимі оборони, і зараз вони працюють як єдиний механізм.

Поки що російські потуги зупинити ЗСУ в Курській області безперспективні. Однак якщо Росія зірве боєздатні резерви зі східного фронту, які пройшли бої, вони нас можуть зупинити. Але і наше завдання полягає в тому, щоб Росія зірвала війська зі східного напрямку", - говорить полковник запасу.

Дивіться чат на Главреді з Романом Світаном - експерт назвав прогнози щодо ситуації в Курській області:

Рух на Курськ або відступ на свою територію

На думку Світана, якщо росіянам вдасться перекинути велику кількість військовослужбовців до Курської області зі східного фронту, існує варіант, за якого ЗСУ рухатимуться на Курську АЕС або Курськ, але будуть змушені повернутися на свої українські території.

"Якщо Росія зірве багато частин зі східного фронту, зупинить свої наступальні дії в районі Донецька на Покровськ, ми під тиском можемо взагалі піти на стартові позиції, тобто на нашу територію, на підготовлені позиції. Це як танго, танець удвох. Тобто у нас є можливість висмикнути ці російські частини зі сходу, тиснучи на російську територію, рухаючись на Курську АЕС і Курськ. Вони ж будуть, зрештою, захищати АЕС і обласний центр? Їм доведеться захищатися, якщо ми будемо рухатися далі", - каже полковник.

Марш-кидок з ударом ЗСУ з боку Бєлгорода

Утім, якщо РФ перекине недостатню кількість військ, ЗСУ можуть розвинути наступ не лише у Курській, а й у Брянській, а також Бєлгородській областях. І тоді з'явиться можливість вдарити в тил російським військам у Вовчанську з боку Бєлгорода.

"Якщо Росія зірве недостатню кількість військ, а частину, і намагатиметься нас зупинити, ми підемо по флангах, у боки: в бік Білорусі, тобто в Брянську і частину Курської областей, на південь, тобто спочатку в бік Богодухова, а потім Вовчанська, теж російською територією – по Курській і Бєлгородській області. Один із варіантів – за допомогою підготовленого марш-кидка ЗСУ можуть зайти в тил російських військ у Вовчанську. Ми це можемо зробити. Три-чотири години – і ми вийдемо в тил військам РФ у районі Харкова з боку Бєлгорода. Це теж цілком можливо", - додав Світан.

Який варіант у підсумку втілиться в життя, залежить від рішень Кремля.

"Таким чином, у Курській області перед нами відкривається дуже широкий спектр можливостей. Який варіант буде реалізовано, безпосередньо залежить від військово-політичного керівництва Росії. Однак практично всі напрямки підуть у профіт нам: як би не рухалися росіяни, на них усюди чекають негативні рішення, як би не рухалися ми, у нас скрізь поки що будуть позитивні рішення", - наголосив Роман Світан.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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