США хочуть від України стратегію війни на рік, перш ніж дозволити бити по РФ - Bloomberg

Партнери хочуть отримати від Києва деталізацію стратегії ударів по Росії перед тим, як дати відповідний дозвіл.

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За даними ЗМІ, Блінкен і Ламмі хотіли, щоб Зеленський дав довгостроковий план на наступний рік / Колаж: Главред, фото: ОП, x.com/SecBlinken

Партнери України хочуть зрозуміти, чого прагне досягти Київ, перш ніж дозволити використовувати свою зброю для ударів по території РФ.

Як пише Bloomberg, під час візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі чинили тиск на президента Володимира Зеленського та його команду.

За даними видання, Блінкен і Ламмі хотіли, щоб Зеленський дав довгостроковий план на наступний рік.

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Джерела Bloomberg повідомляють, що цього тижня змін в обмеженнях використання зброї не очікується. Водночас прем'єр Британії Кір Стармер проведе у Вашингтоні зустріч із президентом Джо Байденом, під час якої обговорюватимуть це питання.

Зеленський раніше заявляв, що під час зустрічі з Байденом у поточному місяці на Генеральній Асамблеї ООН закликатиме до пом'якшення обмежень на постачання озброєнь.

Удари вглиб Росії західною зброєю

США тривалий час не надавали дозволу застосовувати свої ракети для ударів углиб РФ, а після вторгнення окупаційної армії на Харківщину, дозволили бити тільки в прикордонній зоні на глибину не більше 100 кілометрів.

Група ключових республіканців у Палаті представників Конгресу США звернулася до президента Джо Байдена із закликом скасувати обмеження на використання американської зброї для ударів у глибину РФ. Цей лист було надіслано напередодні візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва 11 вересня.

Республіканські законодавці стверджують, що "занепокоєння адміністрації щодо ескалації послідовно спростовуються з першого дня війни".

Репортерка видання Axios Джулігрейс Бруфке повідомляла, що США мають намір 11 вересня через держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити про дозвіл Україні наносити удари вглиб Росії, зокрема ракетами ATACMS. Журналістка послалася на розмову з конгресменом, головою Комітету у закордонних справах Майклом Макколом, який обговорював це з самим Блінкеном. Маккол сказав, що таку заяву Блінкен зробить під час візиту до Києва 11 вересня.

Раніше сам Блінкен заявляв, що президент США Джо Байден не виключає, що Україні дозволять використовувати надану далекобійну зброю для ударів по цілям углиб Росії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив під час пресконференції в Києві в середу, 11 вересня, що президент США Джо Байден уже цієї п'ятниці, 13 вересня, обговорить із британським прем'єром Кіром Стармером питання надання дозволу Україні бити вглиб Росії.

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