Лондон і Вашингтон обговорюють використання Україною ракет Storm Shadow з навігацією США - ЗМІ

При використанні в складних операціях Storm Shadow часто допомагають дані США, що допомагають складати карту місцевості з високим рівнем точності.

https://glavred.net/world/london-i-vashington-obsuzhdayut-ispolzovanie-ukrainoy-raket-storm-shadow-s-navigaciey-ssha-smi-10596662.html Посилання скопійоване

США та Британія обговорюють використання Україною британських ракет з навігацією США - Bloomberg / Колаж: Главред, фото: скріншот, pixabay.com

Американський та британський уряди обговорюють дозвіл Україні завдавати ударів великої дальності по російській території. Йдеться про використання британських крилатих ракет із навігаційними даними США.

Як пише Bloomberg з посиланням на джерела, це питання було частиною розмов, що відбулися в останні кілька днів за участю держсекретаря США Ентоні Блінкена в Лондоні та Києві.

Поки Київ наполягає на потужнішій західній зброї для ударів по військових об'єктах на території Росії, офіційні особи говорили про те, чи може Білий дім надати Україні дозвіл на використання британських ракет Storm Shadow у транскордонних атаках, повідомили джерела.

відео дня

Storm Shadows і GPSStorm Shadows - це високоточні керовані ракети повітряного запуску з дальністю стрільби понад 250 кілометрів (155 миль). Вони летять низько на високих швидкостях, використовуючи систему, що поєднує так звану інерціальну навігацію з системою глобального позиціювання та навігацією за рельєфом місцевості.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики / Інфографіка Главреда

Системою супутникової навігації GPS керує Пентагон, але вона також використовується для громадських цілей, наприклад онлайн-прокладки для водіїв.

Під час використання в складних операціях ракетам Storm Shadow часто допомагають надані США дані, що допомагають їм складати карту місцевості з високим рівнем точності, зазначили джерела агентства.

Удари вглиб Росії західною зброєю

США тривалий час не надавали дозволу застосовувати свої ракети для ударів углиб РФ, а після вторгнення окупаційної армії на Харківщину, дозволили бити лише в прикордонній зоні на глибину не більше 100 кілометрів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що президент США Джо Байден 13 вересня обговорить із британським прем'єром Кіром Стармером питання надання дозволу Україні бити вглиб Росії.

Група ключових республіканців у Палаті представників Конгресу США звернулася до президента Джо Байдена із закликом скасувати обмеження на використання американської зброї для ударів у глибину РФ. Цей лист було надіслано напередодні візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва 11 вересня. Республіканські законодавці стверджують, що "занепокоєння адміністрації щодо ескалації послідовно спростовуються з першого дня війни".

Як пише Bloomberg, партнери України хочуть зрозуміти, чого прагне досягти Київ, перш ніж дозволити використовувати свою зброю для ударів по території РФ. Під час візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі чинили тиск на президента Володимира Зеленського та його команду. За даними видання, Блінкен і Ламмі хотіли, щоб Зеленський дав довгостроковий план на наступний рік.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред