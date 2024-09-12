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США можуть дозволити далекобійні удари по РФ: ЗМІ про хитрий план Вашингтона

Олексій Тесля
12 вересня 2024, 21:30
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Джо Байден може дати зелене світло Володимиру Зеленському на удари по РФ.
США, Україна, ATACMS
США можуть дозволити далекобійні удари по РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

Україна може отримати дозвіл Сполучених Штатів на далекобійні удари по території країни-агресора РФ, але без використання американської зброї.

Вашингтон може схвалити удари британськими та французькими ракетами по території Росії, пише видання The Times.

Журналісти посилаються на дані анонімних джерел, які стверджують - президент США Джо Байден може дати зелене світло президенту України Володимиру Зеленському на використання ракет Storm Shadow та їхніх французьких аналогів Scalp для ураження цілей на російській території.

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Однак при цьому США не дадуть дозвіл Україні застосовувати для ударів американські ракети ATACMS. Не виключено, що Байден обговорить це питання з іншими європейськими лідерами, щоб вислухати їхні думки щодо будь-яких змін у політиці.

Як відомо, Британія і Франція підтримують зняття обмежень на використання Україною своїх далекобійних ракет, але поки американці блокують ці зміни, побоюючись ескалації.

Що відомо про далекобійні ракети SCALP

Це французький варіант британської далекобійної ракети Storm Shadow. Французький варіант ракети позначається абревіатурою SCALP-EG (фр. Systеme de сгоіѕіеге conventionnel autonome а longue portеe Emploi General- "Багатоцільова високоточна крилата ракета великої дальності з автономним наведенням")

Ракета створена на основі розробленої у Франції крилатої протиракети Apache. Відрізняється тим, що несе боєголовку замість суббоєцепасів.

Характеристика:

  • Заявлена дальність польоту ракети становить приблизно 560 км;
  • Ракета оснащена турбореактивним двигуном зі швидкістю 0,8 Маха;
  • Боєголовка має лідируючий заряд для руйнування грунту або проникнення в бункер, а також детонатор зі змінною затримкою для управління детонацією основного заряду;
  • Ракета важить близько 1300 кілограмів. Максимальний діаметр корпусу становить 48 сантиметрів, а розмах крила — 3 метри.

Далекобійні удари по РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що США готуються оголосити про дозвіл ЗСУ бити ATACMS по Росії. Україна останні місяці посилено закликала Вашингтон дозволити бити вглиб Росії наявними далекобійними ракетами США.

Нагадаємо, раніше з'явилася реакція Володимира Путіна на ймовірність далекобійних ударів ЗСУ по Росії. Кремлівський диктатор як завжди погрожує Північноатлантичному блоку "наслідками".

Як повідомлялося раніше, США наблизилися до рішення надати Україні ракети великої дальності для F-16 - ракети JASSM дальністю до 400 км.

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