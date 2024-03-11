Буданов розповів про підготовку серйозної операції в Криму

Бойові місії в Чорному морі пов'язані одним стратегічним задумом, заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Кирило Буданов пояснив, у чому мета бойових місій у Чорному морі / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що бойові місії в Чорному морі та на території тимчасово окупованого Криму є підготовкою до серйозної операції. Про це він сказав у документальному фільмі "Війна за море: від Дніпра до Криму", прем'єра якого відбулася 10 березня 2024 року в ефірі національного телемарафону.

"Це все - підготовчі заходи до серйозної операції в Криму. Це перевірка правильності наших тверджень щодо шляхів підходу і відходу звідти. Крім того, це хороший посил для населення, яке живе в окупації вже 10 років. Багато хто вірить у те, що їх забули", - сказав Буданов.

Деталі війни за море у 2022-2023 роках описали воїни ГУР МО України, які брали участь у плануванні та реалізації бойових місій, пов'язаних одним стратегічним задумом, передає пресслужба ГУР.

Зокрема, влітку 2023 року бійці спецпідрозділу "Шаман" скористалися неуважністю окупантів і переправилися на лівий берег Дніпра в Херсонській області.

"Ми зрозуміли, що противник недостатньо обізнаний в обстановці. Здійснили на човнах захід на територію противника в міжпозиційний простір, висадилися, одразу відбулося кілька інтенсивних зіткнень зі спостережними постами противника. Деякі спостережні пости були майже в повному складі знищені або взяті в полон", - розповів командир спецпідрозділу з позивним "Шаман".

Атаки на Чорноморський флот РФ і наслідки для ворога Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії, відзвітував Стратком ЗСУ. У січні глава Управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України, зокрема газовидобувні платформи. У лютому 2024 року в розвідці Великої Британії заявили, що успішні атаки України в Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінування в західній частині Чорного моря. Крім того, робота ЧФ РФ зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників виявився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.

У липні 2023 року бійці спецпідрозділу Тимура повернули під контроль держави нафтогазовидобувну платформу "Україна", а потім брали участь у кримській операції "Пробудження сили".

"У ворога не буде панування в морі ніколи, що б вони там собі не вигадували. Це наше Чорне море, це наші "вишки", наш Крим, наш Зміїний острів", - заявив командир спецпідрозділу ГУР МО України.

За знищення кораблів Чорноморського флоту РФ несе відповідальність спецпідрозділ "Group 13".

"Ми розуміємо, як потрібно маневрувати, під яким кутом заходити, з якого боку. Ми оцінюємо дуже багато факторів, перш ніж атакувати. І після цього вже починається пошук цілі. Після виявлення, коли борти виходять на вигідну позицію, здійснюється одночасна атака всіма бортами", - пояснив командир підрозділу з позивним "Тринадцятий".

Дивіться унікальні кадри морських битв, десантних рейдів і бойових зіткнень із ворогом у документальному фільмі "Війна за море: від Дніпра до Криму":

Звільнення Криму

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що ворог продовжує мати чималу перевагу в повітрі. Тому потрібно постійно завдавати ударів далекобійним і технологічним озброєнням. У цьому ключ до перемоги, зокрема, у звільненні Криму.

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Годжес також вважає, що для перемоги у війні над агресором Росією армії України потрібно ізолювати Крим, щоб зробити півострів недоступним для окупаційних військ. Коли Москва втратить захоплений Кримський півострів, їй буде вже наплювати на Донбас.

Ексглава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж розповів ймовірний сценарій деокупації Кримського півострова та чи можливо його реалізувати у 2024-му році.

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