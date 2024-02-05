'Не все так просто': у ЗСУ розповіли про перспективи звільнення Криму

Перевага в повітрі - це ключ до успіху у будь-якій наступальній чи оборонній операції, вважає Ігнат.

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У ЗСУ розповіли про звільнення Криму / колаж: Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив що ворог продовжує мати чималу перевагу в повітрі. Через це потрібно постійно завдавати ударів далекобійним і технологічним озброєнням. В цьому ключ до перемоги, зокрема, звільнення Криму.

Ігнат в інтерв'ю на Youtube-каналі розповів, що будь-які дії оборонні чи наступальні мають здійснюватись за безпосередньо досягнення переваги в повітрі.

"Перевага в повітрі - це ключ до успіху у будь-якій наступальній чи оборонній операції. Дуже багато було очікувань Заходу і наших щодо, як його назвали, контрнаступу. Я, до речі, оце слово навіть не вживав. Я вживаю - наступальні та оборонні дії, бо на різних напрямках у нас були різні завдання", - каже він. відео дня

Речник пояснює, що десантування може проводитись різними методами.

"Можна і морським шляхом десантувати, перевезти, як форсування Дніпра зараз припустимо проходить. Але скільки ви людей зможете десантувати, якщо вас будуть зустрічати вогнем, все прострілюється? Не все так просто. Треба ворогу ударів завдавати постійно далекобійним озброєнням і технологічним озброєнням", - додав він.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про потужний удар по головній авіабазі РФ у Криму. Юрій Ігнат повідомив, що внаслідок атаки на передодні були уражені певні об'єкти на півострові - на аеродромі "Бельбек".

В ГУР розкрили деталі зухвалої операції в Криму. В розвідці зазначили, що пошуково-рятувальна операція російських окупантів після ураження корабля за попередньою інформацією не мала успіху.

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