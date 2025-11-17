Золото і Rolex: Трамп погодився знизити мита для Швейцарії через подарунки - Axios

Трамп прийняв подарунки від імені своєї президентської бібліотеки, через що вони стають законними.

Трамп погодився знизити мита для Швейцарії через подарунки / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse

Трампу подарували кілограмовий персоналізований персоналізований золотий злиток

США знизили мито на швейцарські товари з 38% до 15%

Швейцарія домоглася зниження мит завдяки цінним подарункам президенту США Дональду Трампу. Про це пише Axios.

Зазначається, що країна відправила делегацію промислових магнатів із подарунками, до яких увійшли спеціальний настільний годинник Rolex, 1-кілограмовий персоналізований золотий злиток і багато компліментів.

"Трамп любить такі знаки уваги, і про це знають країни та компанії, які прагнуть завоювати його прихильність. Подарунки, гідні короля, - особливо золото - привертають його увагу і завойовують його серце", - додають у виданні.

За словами журналістів, злиток, який подарувала Швейцарія Трампу під час візиту делегації 4 листопада, був маркований цифрами 45 і 47 на честь його президентських термінів. Вартість такого подарунка становить понад 130 тисяч доларів.

Водночас представники Білого дому заявили, що Трамп прийняв подарунки від імені своєї президентської бібліотеки, через що вони стають законними.

Згодом уряд США повідомив, що знижує мито на швейцарські товари з 38% до 15%. Тоді як швейцарці погодилися зменшити торговельні бар'єри, які дратували американського лідера, а компанії країни погодилися інвестувати більше у США.

В Axios нагадали, що мита Трампа завдали значної шкоди економіці Швейцарії з моменту їхнього запровадження в серпні, а прем'єр-міністр Швейцарії Карін Келлер-Зуттер не змогла переконати президента США відмовитися від них.

"Жінка була приємною, але вона не хотіла слухати", - зазначив тоді Трамп CNBC про свою розмову з нею.

Тож коли перемовини між лідерами зайшли в глухий кут, швейцарці вирішили змінити тактику і відправили до Білого дому делегацію національних бізнес-лідерів, знаючи, що Трамп любить капітанів промисловості.

"Трамп є бізнесменом і любить говорити про бізнес із бізнесменами", - додав представник адміністрації.

Після цієї зустрічі було зрозуміло, що подарунки та розмова сподобалися Трампу, який у своїй соцмережі написав:

"Я хотів би похвалити всіх присутніх за добре виконану роботу".

Зі свого боку торговий представник США Джеймісон Грір заявив про угоду щодо зниження мит і похвалив Трампа.

"Неперевершена майстерність президента Трампа укладати угоди продовжує приносити користь американському народу", - додав він.

Мита Трампа проти інших країн - головні новини

Як повідомляв Главред, 6 серпня у Трампа оголосили про введення мит проти Індії в розмірі 25%. Це сталося після переговорів представника Білого дому Стіва Віткоффа з главою Кремля Володимиром Путіним.

Індія де-факто відкинула вимогу Трампа не купувати нафту в Росії. Спочатку індійці утрималися від коментарів, але потім журналісти дізналися про рішення Нью-Делі

Індія ухвалила рішення відкласти переговори зі Сполученими Штатами про військові контракти після американських санкцій проти Нью-Делі за купівлю російської нафти.

