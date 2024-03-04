Розвідка дізналася плани РФ: Зеленський назвав головне завдання Буданову і Малюку

Президент прокоментував доповіді начальника ГУР і голови СБУ.

https://glavred.net/ukraine/razvedka-uznala-plany-rf-zelenskiy-nazval-glavnuyu-zadachu-budanovu-i-malyuku-10547330.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський поставив завдання Кирилу Буданову і Василю Малюку / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, ОП, ГУР

Україні потрібен чіткий результат у знищенні російської військової інфраструктури та логістики, більший результат і він буде, сказав президент Володимир Зеленський.

Таким чином він прокоментував доповідь йому начальника ГУР Кирила Буданова. Про це глава держави розповів у відеозверненні в понеділок.

"Доповідь голови СБУ Малюка: прозвітував про нашу протидію російським ДРГ, цим убивцям, які тероризують наші прикордонні райони. Також Малюк відзвітував і щодо протидії колаборантам. Є хороші результати зі знешкодження цих людей", - каже президент. відео дня

За його словами, була також доповідь глави зовнішньої розвідки Литвиненка щодо чутливих міжнародних напрямків і планів Росії.

"Є розуміння, які документи в планах у ворога, який у нього черговий задум. Будемо протидіяти", - сказав президент.

Дивіться відео - звернення Володимира Зеленського:

/ Скриншот

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Раніше Зеленський попередив про те, що Росія "не зупиниться" і готує нові хвилі дестабілізації. 2024 рік - рік прагматизму у відносинах із сусідами, наголосив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про значний дефіцит артилерії у ЗСУ. Президент закликає західних партнерів терміново надати Україні військову допомогу.

Як повідомлялося раніше, Зеленський провів селектор. Президент України заслухав доповіді щодо оперативної обстановки на основних напрямках, аудиту Збройних сил, ротації бригад і кадрових рішень у їхніх межах.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.