Розвідка дізналася плани РФ: Зеленський назвав головне завдання Буданову і Малюку

Україні потрібен чіткий результат у знищенні російської військової інфраструктури та логістики, більший результат і він буде, сказав президент Володимир Зеленський.
Таким чином він прокоментував доповідь йому начальника ГУР Кирила Буданова. Про це глава держави розповів у відеозверненні в понеділок.
"Доповідь голови СБУ Малюка: прозвітував про нашу протидію російським ДРГ, цим убивцям, які тероризують наші прикордонні райони. Також Малюк відзвітував і щодо протидії колаборантам. Є хороші результати зі знешкодження цих людей", - каже президент.відео дня
За його словами, була також доповідь глави зовнішньої розвідки Литвиненка щодо чутливих міжнародних напрямків і планів Росії.
"Є розуміння, які документи в планах у ворога, який у нього черговий задум. Будемо протидіяти", - сказав президент.
Дивіться відео - звернення Володимира Зеленського:
Хто такий Кирило Буданов
Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор.
З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.
У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.
Раніше Зеленський попередив про те, що Росія "не зупиниться" і готує нові хвилі дестабілізації. 2024 рік - рік прагматизму у відносинах із сусідами, наголосив президент.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про значний дефіцит артилерії у ЗСУ. Президент закликає західних партнерів терміново надати Україні військову допомогу.
Як повідомлялося раніше, Зеленський провів селектор. Президент України заслухав доповіді щодо оперативної обстановки на основних напрямках, аудиту Збройних сил, ротації бригад і кадрових рішень у їхніх межах.
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