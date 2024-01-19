Коли ЗСУ звільнять Кримський півострів: експерт розкрив сценарій на 2024 рік

Маломуж розповів про передумови для звільнення кримських територій українською армією.

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Коли ЗСУ зайдуть до Криму / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

На сайті Главред відбувся чат із колишнім головою Служби зовнішньої розвідки України, генералом армії України Миколою Маломужем. Він розповів ймовірний сценарій, коли і як може звільнятися Кримський півострів, чи протягом 2024 року можливо повернути Крим Україні.

"Симбіоз таких факторів, як нова стратегія наступальних операцій (не стандартних і не лобових), підтримка партнерів новітньою зброєю і технікою (F-16, ATACMS, Taurus тощо), потужна робота нашого ВПК та закупівля озброєння й боєприпасів на зовнішніх ринках, аби ми швидко отримали великі запаси боєприпасів усіх типів - і радянських, і натівських, стануть передумовами для підготовки операцій по вибиванню ворога з Запоріжжя та Херсонщини та замикання угруповання. Все це створить передумови для звільнення цих територій", - пояснив експерт.

Маломуж вважає, що на плечах російських військ, що відступатимуть, ЗСУ зможуть навіть зайти до Криму, вибивши ЧФ РФ, знищивши Кримський міст і завдаючи ударів по військових базах на території півострова.

"Так ми створимо передумови для звільнення Криму, тоді це стане дуже реально, і після цього справа піде швидко. Тож спочатку потрібно провести операції на півдні нашої держави, звільнення Запорізької і Херсонської областей - це задача номер один. А далі відкриваються ворота до Криму за умови, що ми здійснимо низку потужних ударів по різних точках ворога та одночасні наступи з моря, суходолу і з неба", - зазначив він.

Маломуж пояснив, що звільнити Крим реально, але вже після того, як матимемо успіхи на півдні. Або, до речі, на сході - коли ворог буде відступати, росіяни будуть розгублені, і їм буде не до Криму.

"Величезні втрати на фронті вимагатимуть перекидання нових і нових сил у той сектор, де буде наш прорив. А Крим підсилювати, тим більше, через Кримський міст, якщо ми його вразимо, у РФ не буде можливості. Тому Крим буде звільнений у першу чергу і військовим шляхом. До того ж на певному етапі росіяни, можливо, будуть готові до переговорів про повне повернення Криму на умовах України", - додав він.

Дивіться відео, в якому Микола Маломуж спрогнозував, коли росіяни можуть втратити сухопутний коридор до Криму:



Ситуація на півострові: що відомо

Нагадаємо, що росіяни обговорюють на вищому рівні план евакуації своїх Повітряних сил з Криму. Коли авіація України отримає винищувачі F-16 і стане ще потужнішою, плани окупантів щодо евакуації своїх Повітряних сил з Криму перейдуть у практичну площину.

Окупанти скаржаться на масовану ракетну атаку у Криму. в окупованому РФ Криму прогриміли потужні вибухи. Судячи з опублікованих кадрів в мережі, над півостровом видніється не один стовп диму. Місцева "влада", що співпрацює з Кремлем, повідомляє про роботу ППО.

Сергій Братчук розкрив, які військові об'єкти були уражені у Криму. За словами речника Української добровольчої армії Південь, росіяни сказали, що відбулась найбільш масована атака на Крим з часів початку повномасштабного вторгнення.

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