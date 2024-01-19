УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Коли ЗСУ звільнять Кримський півострів: експерт розкрив сценарій на 2024 рік

Юлія Закрепа
19 січня 2024, 04:15
Маломуж розповів про передумови для звільнення кримських територій українською армією.
Коли ЗСУ звільнять Кримський півострів: експерт розкрив сценарій на 2024 рік
Коли ЗСУ зайдуть до Криму / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

На сайті Главред відбувся чат із колишнім головою Служби зовнішньої розвідки України, генералом армії України Миколою Маломужем. Він розповів ймовірний сценарій, коли і як може звільнятися Кримський півострів, чи протягом 2024 року можливо повернути Крим Україні.

"Симбіоз таких факторів, як нова стратегія наступальних операцій (не стандартних і не лобових), підтримка партнерів новітньою зброєю і технікою (F-16, ATACMS, Taurus тощо), потужна робота нашого ВПК та закупівля озброєння й боєприпасів на зовнішніх ринках, аби ми швидко отримали великі запаси боєприпасів усіх типів - і радянських, і натівських, стануть передумовами для підготовки операцій по вибиванню ворога з Запоріжжя та Херсонщини та замикання угруповання. Все це створить передумови для звільнення цих територій", - пояснив експерт.

Маломуж вважає, що на плечах російських військ, що відступатимуть, ЗСУ зможуть навіть зайти до Криму, вибивши ЧФ РФ, знищивши Кримський міст і завдаючи ударів по військових базах на території півострова.

"Так ми створимо передумови для звільнення Криму, тоді це стане дуже реально, і після цього справа піде швидко. Тож спочатку потрібно провести операції на півдні нашої держави, звільнення Запорізької і Херсонської областей - це задача номер один. А далі відкриваються ворота до Криму за умови, що ми здійснимо низку потужних ударів по різних точках ворога та одночасні наступи з моря, суходолу і з неба", - зазначив він.

Маломуж пояснив, що звільнити Крим реально, але вже після того, як матимемо успіхи на півдні. Або, до речі, на сході - коли ворог буде відступати, росіяни будуть розгублені, і їм буде не до Криму.

"Величезні втрати на фронті вимагатимуть перекидання нових і нових сил у той сектор, де буде наш прорив. А Крим підсилювати, тим більше, через Кримський міст, якщо ми його вразимо, у РФ не буде можливості. Тому Крим буде звільнений у першу чергу і військовим шляхом. До того ж на певному етапі росіяни, можливо, будуть готові до переговорів про повне повернення Криму на умовах України", - додав він.

Дивіться відео, в якому Микола Маломуж спрогнозував, коли росіяни можуть втратити сухопутний коридор до Криму:

Ситуація на півострові: що відомо

Нагадаємо, що росіяни обговорюють на вищому рівні план евакуації своїх Повітряних сил з Криму. Коли авіація України отримає винищувачі F-16 і стане ще потужнішою, плани окупантів щодо евакуації своїх Повітряних сил з Криму перейдуть у практичну площину.

Окупанти скаржаться на масовану ракетну атаку у Криму. в окупованому РФ Криму прогриміли потужні вибухи. Судячи з опублікованих кадрів в мережі, над півостровом видніється не один стовп диму. Місцева "влада", що співпрацює з Кремлем, повідомляє про роботу ППО.

Сергій Братчук розкрив, які військові об'єкти були уражені у Криму. За словами речника Української добровольчої армії Південь, росіяни сказали, що відбулась найбільш масована атака на Крим з часів початку повномасштабного вторгнення.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ Микола Маломуж новини Криму деокупація Криму
Реклама

Головне за день

Росіяни атакували Україну рідкісною 4-тонною ракетою — Defense Express

Росіяни атакували Україну рідкісною 4-тонною ракетою — Defense Express

00:12 Україна
"Наміри ворога відомі": генерал - про ускладнення ситуації на Харківщині

"Наміри ворога відомі": генерал - про ускладнення ситуації на Харківщині

23:00 Україна
Удар по нафтобазі під Петербургом: дрон пролетів понад 1000 км - Камишін

Удар по нафтобазі під Петербургом: дрон пролетів понад 1000 км - Камишін

22:33 Україна
Всі головні новини

Останні новини

05:07

Гороскоп Таро 2024: на Левів чекає прибутковий рік, названо найбільш грошові місяці

04:15

Коли ЗСУ звільнять Кримський півострів: експерт розкрив сценарій на 2024 рік

03:40

Скло вашої машини більше не буде замерзати: чоловік показав мегапростий спосіб

03:00

Збитий А-50 росіян був "зіркою" парадів "Перемоги" в Москві: відома історія екіпажу

02:40

Як відкрутити шуруп без викрутки: 3 найпростіші способи

Росія накопичує війська і наступатиме, ключовими для неї будуть чотири міста – генерал МаломужРосія накопичує війська і наступатиме, ключовими для неї будуть чотири міста – генерал Маломуж
02:05

Аліна Гросу розповіла про мамопластику та розкрила сімейний секрет

01:31

Навіщо француженки посипають губку сіллю перед миттям посуду

00:12

Росіяни атакували Україну рідкісною 4-тонною ракетою — Defense Express

18 січня, четвер
23:48

Нацвідбір на Євробачення-2024: букмекери назвали абсолютного фаворита

Реклама
23:16

Як утеплити вікно за допомогою герметика: чоловік розкрив геніальний метод

23:12

Потрібно знайти помилку на малюнку за 4 секунди: загадка для найуважніших

23:02

Чи можна парити ноги при температурі: відомий лікар дав несподівану відповідьВідео

23:00

"Наміри ворога відомі": генерал - про ускладнення ситуації на Харківщині

22:58

Молода мама Ліндсі Лохан похвалилася тонкою талією через п'ять місяців після пологів

22:39

"Це не нормально": стало відомо, чому в Росії скрізь стали банити Кіркорова

22:33

Удар по нафтобазі під Петербургом: дрон пролетів понад 1000 км - Камишін

22:30

Наступ з 4 напрямків: генерал Маломуж оцінив загрозу захоплення Харкова

22:20

Каньє Вест вставив суцільні зуби за 850 тисяч доларів: як це виглядає

22:14

Уряд працює над змінами: на фронт можуть почати відправляти засуджених

21:38

Військова допомога від США: Байден зробив важливу заяву для України

Реклама
20:58

Неймовірний успіх і купа грошей: 4 знакам зодіаку круто пощастить у 2024 роціВідео

20:27

У Путіна ще 2,5 місяця для "перемоги", РФ націлена на конкретні міста - Маломуж

20:17

Як повернути дружину: психолог назвала 5 головних кроків

20:10

Ще одна країна в небезпеці: Путін може атакувати нові землі - ексміністр Німеччини

19:55

Альянс готується до нападу РФ: НАТО планує провести в лютому масштабні навчання - Bild

19:37

"Насильно не вийде" - Данілов про призов військовозобов'язаних за кордоном

19:34

Удар по нафтобазі у Санкт-Петербурзі: в ГУР розповіли, звідки запускали дрони

19:33

Відомого українського стендапера побили під час концерту в ДніпріВідео

19:30

Місячний календар 19 січня 2024 року: від чого вкра важливо відмовитись в цей день

19:20

Росіяни похвалилися "живучістю" танка, підбитого Bradley: кадри вказують на інше

19:10

Як історія з журналістами розколола суспільствоПогляд

19:03

Буде справжній потоп: в Україну йде раптове потепління

18:46

Втомилися і розчарувалися, але планують майбутнє: результати опитування українців дивують

18:46

"Загроза існування України": Данілов прокоментував проведення виборів під час війни

18:39

Як прибрати перегар дуже швидко: прості засоби, про які багато хто забуває

18:31

Популярний ведучий розкрив дуже особистий секрет "чорненької з НеАнгелів"

18:16

"Ізоляція Росії": у Зеленського розкрили, що заважає Україні закінчити війну з РФ

18:00

Француженки зберігають рис і борошно в морозилці перші три дні після покупки: в чому причина

17:56

Найвпливовіший стратегічний союзник Росії розчарований "Кинджалами" - ЗМІ

17:46

Росіяни зібрали 160 тисяч солдатів: в ЗСУ оцінили ймовірність оточення Авдіївки

Реклама
17:45

Ситуація залишається напруженою: Сирський побував у військових частинах під Куп'янськом

17:42

"Шахеди" далеко не летіли: РФ застосовує нетипову тактику на півдні

17:12

Чи будуть ще сильні морози в Україні: синоптик поділилася прогнозом

17:03

Ворог змінив тактику і почав наступ по всьому фронту: в ЗСУ назвали напрямок

16:55

Перевершила СРСР: чи здатні протести в Башкортостані розхитати РосіюПогляд

16:51

Допомога ЄС Україні під загрозою: у Орбана відзначились цинічною заявою

16:49

Розпад Росії почнеться найближчим часом: Данілов розповів, звідки все піде

16:46

До 95-річчя від дня народження класика сучасної киргизької літератури - Чингіза Айтматова випущено видання "Чингіз Айтматов вибрані твори" різних жанрів українською пресс-релиз

16:40

Росія скинула 6 авіабомб по багатоповерхівці в Оріхові: окупанти знищили цілий під'їзд

16:32

Угорщину можуть позбавити права голосу в Раді ЄС

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти