'Серйозна проблема': росіяни знали про плани контрнаступу ЗСУ - Буданов

У розвідці є докази масштабного витоку інформації про український контрнаступ в 2023 році.

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Росіяни отримали доступ до таємних планів українського контрнаступу / Колаж Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Очільник ГУР Кирило Буданов підтвердив слова президента України Володимира Зеленського про "злив інформації" про український контрнаступ на півдні в 2023 році. Про це він заявив в інтерв'ю CBC News.

Буданов відзначив, що є докази того, що план українського контрнаступу потрапив до рук росіян.

"Я не буду говорити більше, ніж президент. У нас була, скажімо так, інформація, докази, що про плани стало відомо Російській Федерації. Це серйозна проблема, і ми вживаємо певних заходів", - сказав Буданов, коментуючи ймовірний витік даних. відео дня

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Що цьому передувало

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Кремлю був відомий план українського контрнаступу минулого року.

"Я не зможу сказати вам деталі цього плану, бо… чим менше людей знає про плани української армії, тим швидше буде перемога і неочікуваний результат для росіян. І скажу вам відверто − наші контрнаступальні дії восени минулого року були на столі у Кремля до того, як почались контрнаступальні дії. Крапка", - заявив президент під час прес-конференції.

Ситуація на фронті

Збройні сили України завдали ракетного удару по скупченню російських військ у селищі Оленівка на Донеччині. Внаслідок удару загинуло 19 російських окупантів.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відзначив, що ситуація в зоні бойових дій залишається напруженою.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Євген Єрін заявив, що на об'єктах, які працюють на Росію, буде й надалі "розцвітати бавовна". Ці об'єкти є потенційними цілями для українських військ.

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