Росія більш тихо завойовує території на стику Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Росіяни можуть спробувати оточити Гуляйполе з північного сходу / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України

Коротко:

Росіяни можуть спробувати оточити Гуляйполе з північного сходу

Українська оборона навколо Гуляйполя виглядає все більш розрізненою

Користуючись тим, що Україна зосередила основні сили на обороні Покровська, Росія захоплює території на південному сході України, наражаючи стратегічно важливі міста Оріхів і Гуляйполе на ризик оточення російськими військами. Як пише The Telegraph, стримування російського наступу на цій ділянці фронту має ключове значення для захисту Запоріжжя.

Видання зазначає, що українські війська все частіше перекидаються далі на північ для зміцнення Покровська, залишаючи оборону на південно-східному фронті вразливішою для безперервних російських атак.

"Згідно з проукраїнськими картами, за шість тижнів російські війська просунулися в цьому регіоні приблизно на 19 миль (30 км)", - наголошується в статті.

Як пише The Telegraph, Росія більш тихо завойовує території на стику Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей, де оборона була відносно не пріоритетною.

За даними американського Institute for the Study of War, російські війська можуть спробувати оточити Гуляйполе з північного сходу, прагнучи послабити оборону України, щоб швидко просунутися вперед за допомогою тактики проникнення.

Москва націлилася на місцеві лінії постачання та українських операторів дронів і намагається скористатися ослабленими укріпленнями України для масованих атак невеликих груп.

Військовий аналітик Майкл Кофман заявив, що, хоча вся увага прикута до Покровська, більша частина російського наступу відбувається "на південний захід від нього, на кордоні Запоріжжя, Дніпра і Донецька, і останніми тижнями прискорилася".

"Українська оборона навколо Гуляйполя виглядає все більш розрізненою. Цей район, мабуть, має менший пріоритет для Росії та України... Контратака в Покровську означає, що для стабілізації ситуації в інших місцях, таких як Запоріжжя, залишається мало сил", - заявив він.

Однак він зазначив, що російські війська продовжують "неефективно діяти в тактичному плані", оскільки підрозділи "заявляють про позиції і просування, які ніколи не відбувалися".

При цьому деякі аналітики припускають, що Росія просувається вперед, намагаючись змусити Україну перекинути ресурси в Запорізьку область, відволікаючи їх від Покровська.

Яка мета росіян - думка експерта

Як писав Главред, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук зазначив, що ворог використовуватиме всі можливі засоби, щоб взяти Куп'янськ, адже це дало би змогу перерізати логістику Сил оборони та отримати контроль над залізничною гілкою, яка тягнеться вздовж фронту від Харкова до Луганщини.

Завдяки цьому російські війська могли б гнучкіше перекидати підрозділи. Якщо ж окупанти зуміють захопити Куп'янськ, вони не зупинятимуться, а спробують просунутися до Куп'янська-Вузлового, який розташований за 8 кілометрів. Саме цей населений пункт є для них ключовою метою.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська на Гуляйпільському напрямку ускладнили ситуацію для Сил оборони України, однак українські підрозділи знають про наміри супротивника і працюють над тим, щоб їх зірвати. Про це повідомив військовий експерт і боєць Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко. За його словами, зараз українські сили активно намагаються порушити логістичні маршрути армії РФ на Запорізькому напрямку.

Сили оборони успішно б'ють по шляхах постачання ворога поблизу Покровська на Донеччині. За даними 7 корпусу ДШВ ЗСУ, авіаударом було знищено дорогу, що з'єднує Селидове з Покровськом.

Українські війська залишили село Нововасилівське в Запорізькій області та відійшли на більш вигідні позиції. Це рішення ухвалили для збереження життя військовослужбовців, повідомили в Силах оборони Півдня.

Інші новини:

Про джерело: The Telegraph The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною консервативною газетою, яку видає в Лондоні Telegraph Media Group, а також яка поширюється у Великій Британії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого вебсайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф було запущено 1995 року. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

