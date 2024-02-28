24 лютого буде повторюватись: Буданов назвав умову закінчення війни з Росією

Буданов зазначає, що потрібно підготувати новий міжнародний договір про безпеку і забезпечити реальні механізми його виконання у випадку агресії.

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Буданов назвав умову закінчення війни з Росією / Колаж Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

У війні проти Росії стратегічно важливим для України є не лише можливість відновлення кордонів 1991 року, але й повний розпад країни-агресора. Однак через величезні розміри Росії це можливо лише внаслідок внутрішніх процесів. Таку позицію висловив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у своєму інтерв'ю для видання NV.

"За інших обставин ранок 24 лютого 2022 року для України буде повторюватися з регулярною періодичністю. Адже саме існування української нації та української держави вже майже 400 років стоїть поперек горла російському диктатору та його холопам", – пояснив розвідник.

Для того щоб уникнути повторення подібного сценарію, він вважає, що необхідно створити нову систему безпеки, яка включатиме "новий міжнародний договір і нові механізми для його виконання".

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"І якщо перший пункт – підготовка та підписання нової угоди про безпеку – очевидно, отримає підтримку переважної більшості країн світу, за винятком хіба тоталітарних або автократичних режимів, то другий пункт – забезпечити його виконання – втілити на практиці набагато складніше", – зауважив Буданов.

Він наголошує на тому, що головне — притягнути Росію до відповідальності, змусити її відшкодувати всі збитки, відмовитись від ядерної зброї та встановити повний міжнародний контроль над російською атомною енергетикою.

"Реалізація вимагатиме і створення міжнародних сил безпеки на постійній основі. І тут я вважаю, має бути визначене особливе місце для українських військових, які здобули неоціненний військовий досвід у протистоянні агресії РФ", – підсумував очільник ГУР.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Прогнози Буданова щодо війни Росії проти України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти можуть незабаром почати процес делігітимізації влади в Україні. Про це повідомив начальник ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов.

У 2024 році російських окупантів в Криму можуть очікувати нові неприємності. Таку заяву зробив керівник ГУР Міноборони РФ генерал-лейтенант Кирило Буданов.

У 2025 році Збройні сили України планують провести контрнаступальну операцію, якщо держава зможе витримати та захистити себе в 2024-му. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

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