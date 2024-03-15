Бронь від мобілізації: люди яких професій і чи зможуть "відкупитися"

Є деякі професії в Україні, кажуть фахівці, представники якої зможуть "відкупитися" від мобілізації через сплачені великі податки.

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Чи можна буде офіційно "відкупитися" від мобілізації? / колаж Главред, фото УНІАН

Високі офіційні заробітки, які в перспективі можуть дозволити уникнути мобілізації до лав ЗСУ через сплату більших податків, отримують в Україні представники менеджерських посад, низка робітничих професій, IT-співробітники та працівники сфери продажів. Про це розповів виконавчий директор сайту з пошуку роботи Артур Міхно в ефірі телемарафону.

За його словами, багато громадян в Україні зараз отримують зарплату вище 35 тисяч грн. Це, зокрема, представники менеджерських посад, які керують відділами або керівники відділів, або директори. Також до цього списку належать багато робітничих спеціальностей.

"Наприклад, якщо подивитися "тонувальник", "автомаляр", "арматурник", "укладальник плитки", то середню зарплату, яку ми бачимо за вакансіями, вона вища за 35 тисяч", - зазначив Міхно.

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Також, каже він, до високооплачуваних спеціальностей зараз в Україні належить уся IT-галузь. Незважаючи на те, що кількість вакансій тут, на жаль, значно скоротилася, у тих, хто ще працює у сфері, рівень зарплат усе ще досить високий.

"Також дивлюся напрямки, що стосуються продажів, і такі позиції, як "регіональний менеджер", "продавець-консультант", які працюють business-to-business форматом, дуже часто пропонують зарплати, вищі за цю позначку", - підсумував Міхно.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада України проголосувала в першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації 7 лютого. Ініціативу під №10449 підтримали 329 нардепів. Парламентарії готуються до розгляду документа в другому читанні і працюють над величезною кількістю правок.

12 березня Комітет з питань національної безпеки виключив із законопроєкту скандальні правки, пов'язані із заморожуванням рахунків і блокуванням банківських карток осіб, яких буде визнано ухильниками.

Уряд працює над змінами до бронювання працівників на період мобілізації, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Один із варіантів - бронювання за рівнем зарплати і податків.

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