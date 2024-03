БПЛА влучив у військову частину Придністров'я: в ISW назвали, хто за цим стоїть

Американські аналітики Інституту вивчення війни вважають, що за атакою безпілотників в невизнаному Придністров'ї стоїть Росія. Її ціллю була спроба дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Колишній "голова Верховної ради" Придністров'я Олександр Щерба заявив, що бачить "українські відбитки" і що "головним бенефіціаром" є Україна, передає ISW.

Тим часом Бюро реінтеграції Молдови заявило, що вражений гелікоптер не літав роками, а удар мав навмисно поширити страх і паніку в Придністров’ї. Там вважають, що удар був частиною "ворожої інформаційної операції, націленої на Молдову", хоча Бюро реінтеграції не звинуватило придністровські чи проросійські сили у проведенні удару.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.