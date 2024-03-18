БПЛА влучив у військову частину Придністров'я: в ISW назвали, хто за цим стоїть

Колишній "голова Верховної ради" Придністров'я Олександр Щерба заявив, що бачить "українські відбитки".

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Хто запустив БПЛА на військову частину у Придністров'ї / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео

Американські аналітики Інституту вивчення війни вважають, що за атакою безпілотників в невизнаному Придністров'ї стоїть Росія. Її ціллю була спроба дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Колишній "голова Верховної ради" Придністров'я Олександр Щерба заявив, що бачить "українські відбитки" і що "головним бенефіціаром" є Україна, передає ISW.

Тим часом Бюро реінтеграції Молдови заявило, що вражений гелікоптер не літав роками, а удар мав навмисно поширити страх і паніку в Придністров’ї. Там вважають, що удар був частиною "ворожої інформаційної операції, націленої на Молдову", хоча Бюро реінтеграції не звинуватило придністровські чи проросійські сили у проведенні удару.

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"Малоймовірно, що українські сили завдали удару, враховуючи обмежені засоби, використані під час удару, і незначну ціль. Також українські чиновники нещодавно заявили, що Придністров'я не становить військової загрози для України. Придністровська влада нещодавно звернулася до Росії з проханням "захистити" її від Молдови, і Росія або пов’язані з Росією суб’єкти, ймовірно, отримають вигоду від цієї провокації, щоб сприяти постійним зусиллям Кремля встановити інформаційні умови для виправдання низка російських гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію Молдови", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про Придністров'я / Інфографіка: Главред

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Нагадаємо, що Сергій Братчук розкрив ситуацію в Придністров'ї. Так звана мобілізація в Придністров'ї й намагання провести мобілізаційні збори свого часу показали, що вояки сідають й несуться у бік кордону з Молдовою.

У ГУР рознесли російську провокацію, назвали мету вибухів у Придністров'ї. Андрій Юсов заявив, що Росія сама вчинила провокацію в Придністров'ї з атакою військової частини дроном-камікадзе.

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