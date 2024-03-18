УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

БПЛА влучив у військову частину Придністров'я: в ISW назвали, хто за цим стоїть

Юлія Закрепа
18 березня 2024, 13:15
Колишній "голова Верховної ради" Придністров'я Олександр Щерба заявив, що бачить "українські відбитки".
БПЛА влучив у військову частину Придністров'я: в ISW назвали, хто за цим стоїть
Хто запустив БПЛА на військову частину у Придністров'ї / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео

Американські аналітики Інституту вивчення війни вважають, що за атакою безпілотників в невизнаному Придністров'ї стоїть Росія. Її ціллю була спроба дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Колишній "голова Верховної ради" Придністров'я Олександр Щерба заявив, що бачить "українські відбитки" і що "головним бенефіціаром" є Україна, передає ISW.

Тим часом Бюро реінтеграції Молдови заявило, що вражений гелікоптер не літав роками, а удар мав навмисно поширити страх і паніку в Придністров’ї. Там вважають, що удар був частиною "ворожої інформаційної операції, націленої на Молдову", хоча Бюро реінтеграції не звинуватило придністровські чи проросійські сили у проведенні удару.

відео дня

"Малоймовірно, що українські сили завдали удару, враховуючи обмежені засоби, використані під час удару, і незначну ціль. Також українські чиновники нещодавно заявили, що Придністров'я не становить військової загрози для України. Придністровська влада нещодавно звернулася до Росії з проханням "захистити" її від Молдови, і Росія або пов’язані з Росією суб’єкти, ймовірно, отримають вигоду від цієї провокації, щоб сприяти постійним зусиллям Кремля встановити інформаційні умови для виправдання низка російських гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію Молдови", - йдеться у повідомленні.

БПЛА влучив у військову частину Придністров'я: в ISW назвали, хто за цим стоїть
Що відомо про Придністров'я / Інфографіка: Главред

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Нагадаємо, що Сергій Братчук розкрив ситуацію в Придністров'ї. Так звана мобілізація в Придністров'ї й намагання провести мобілізаційні збори свого часу показали, що вояки сідають й несуться у бік кордону з Молдовою.

У ГУР рознесли російську провокацію, назвали мету вибухів у Придністров'ї. Андрій Юсов заявив, що Росія сама вчинила провокацію в Придністров'ї з атакою військової частини дроном-камікадзе.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні БПЛА Придністров'я
Реклама

Головне за день

"Закрити лазівку ухильників": у Раді озвучили деталі законопроєкту про мобілізацію

"Закрити лазівку ухильників": у Раді озвучили деталі законопроєкту про мобілізацію

13:37 Україна
БПЛА влучив у військову частину Придністров'я: в ISW назвали, хто за цим стоїть

БПЛА влучив у військову частину Придністров'я: в ISW назвали, хто за цим стоїть

13:15 Україна
В Україну йде довгоочікуване потепління: синоптики здивували прогнозом

В Україну йде довгоочікуване потепління: синоптики здивували прогнозом

12:24 Синоптик
Всі головні новини

Популярне

Життя з ними стане пеклом: мольфар назвав найнестерпніші знаки зодіаку 14731

Життя з ними стане пеклом: мольфар назвав найнестерпніші знаки зодіаку

Бої за Бєлгород: у РФ уперше визнали великі втрати в особовому складі 7725

Бої за Бєлгород: у РФ уперше визнали великі втрати в особовому складі

Майже всю країну засипатиме снігом: синоптик назвала дату потепління 4689

Майже всю країну засипатиме снігом: синоптик назвала дату потепління

Супер смачний і дуже корисний салат весни 2024: секретний рецепт 3045

Супер смачний і дуже корисний салат весни 2024: секретний рецепт

Останні новини

14:18

Оцет "ніколи не можна використовувати" в 4 місцях: експерт попередив про наслідки

14:09

"Удари дронів по заводах РФ": у Європі різко зросли ціни на газ та нафту

13:59

Чому годинник носять на лівій руці: мало хто про це здогадується

13:56

"Помер" король Британії Чарльз III: що відомо

13:55

"Ти просто рідкісна...": українська продюсерка обматюкала зрадницю Повалій

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:37

"Закрити лазівку ухильників": у Раді озвучили деталі законопроєкту про мобілізацію

13:17

Як виростити розмарин з гілочки: секрети вирощування ароматного куща

13:15

БПЛА влучив у військову частину Придністров'я: в ISW назвали, хто за цим стоїть

13:11

Окупанти застосовують нову тактику ударів по Україні: навіщо вони це роблять

Реклама
13:04

Усе як із Діаною: брат принцеси наляканий зникненням Кейт Міддлтон

12:52

Favbet Foundation передав роті "Фаворит" ще два позашляховики і двовісний причіп новости компании

12:42

Які печериці не можна їсти: 7 ознак зіпсованих грибів, які повинен знати кожен

12:37

"У демократів є козир": Кочетков пояснив, у чому проблема Трампа і Байдена на виборахВідео

12:24

В Україну йде довгоочікуване потепління: синоптики здивували прогнозом

12:15

Кольори фарб, які зроблять інтер'єр "застарілим": дизайнер поділився порадами

12:04

СБУ під Києвом затримала сім'ю, яка наводила російські ракети і ховала окупантів

11:59

Китайський гороскоп на завтра 19 березня: Кролики творитимуть, Бикам - романтика

11:55

Прибула в критичний час: під Роботине перекинули нову піхотну бригаду - Forbes

11:54

Ведуча "1+1" Соломія Вітвіцька розповіла, як закрутився роман з її чоловіком-військовимФото

11:38

Шойгу змінив командувача Чорноморського флоту: в ISW розкрили плани РФ

Реклама
11:16

Клопотенко розповів, скільки грошей він отримав за перемогу в шоу "МастерШеф"

11:12

Україна отримає боєприпаси союзників Росії - WSJ

11:02

Ми переїжджаємо: після скандалу з Мальдівами бойфренд Пренткович відвозить сім'юФото

11:01

Три кухонні відходи зроблять квіти гортензій яскравими: жінка поділилась лайфхаком

10:51

"Шляхом переговорів": Трамп розповів, чи дасть Путіну окупувати Україну

10:36

Окупанти зупинили масові ракетні атаки: Гуменюк розповіла, до чого готуватися

10:19

Путін цинічно прокоментував смерть Навального, уперше назвавши його прізвище

10:18

Шакіра зізналася, на які жертви пішла заради невірного ексчоловіка Піке

10:02

Гороскоп на завтра 19 березня 2024: Близнюкам - ніякого алкоголю, Рибам - важливий дзвінок

10:00

Коли можна прибирати на кладовищі перед Великоднем: категорично заборонені дні

09:59

За образу дітей: зрадниця Лоліта стала на бік Пугачової

09:39

Чому люди можуть залишитися без стажу та пенсії: пояснення чиновників

09:36

Путін пообіцяв росіянам продовжити війну: хоче створити "санітарну зону" в УкраїніВідео

09:15

Окупанти захопили населений пункт на Запоріжжі - ISW

09:09

Аліна Гросу іронічно відповіла, чому приховує обличчя нового чоловіка

08:49

Як позбутися цвілі на стінах: скажіть плісняві "прощавай" назавжди

08:27

Мобілізація в Україні: з якими хворобами не призивають на службу

08:10

Як заяви Макрона сколихнули КремльПогляд

07:35

РФ завдала ракетного удару по пожежній частині на Харківщині: постраждав рятувальникФото

07:00

"Намагається переписати реальність": Трамп розповів вигадану історію і згадав Зеленського - CNN

Реклама
06:10

Програма нового терміну Путіна - глобальна катастрофаПогляд

04:30

Зброя і добровольці для України: експерт розкрив несподіваний центр допомоги

03:46

Кого не можна кликати у дім 18 березня, щоб не втратити щастя - прикмети дня

02:32

Чому не можна ставити кімнатні рослини на підвіконня: які квіти в небезпеці

02:02

Навіщо квітникарі встромляють по 5 сірників у квіткові горщики

01:35

Яку помилку не варто робити: шеф-кухар дав рецепт ідеального картопляного пюре

01:20

Taurus Україні доведеться чекати довго: експерт вказав на важливий нюанс

00:32

У ЗСУ закінчуються боєприпаси, захисники вимушені відступати - Кірбі

17 березня, неділя
22:51

Зняли прапор РФ і повісили свій: російські повстанці звільнили два села на Бєлгородщині

22:05

Визвольна операція у РФ: Буданов назвав головну мету російських повстанців

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Місячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти