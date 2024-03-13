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"Несуться у бік кордону з Молдовою": Братчук розкрив ситуацію в Придністров'ї

Юлія Закрепа
13 березня 2024, 10:59
На території невизнаного Придністров'я жодних дій немає, військо не збирається, заявив Братчук.
'Несуться у бік кордону з Молдовою': Братчук розкрив ситуацію в Придністров'ї
Що відбувається у Придністров'ї / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео

Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук зазначив, що мешканці невизнаного Придністров'я досі є власниками кількох паспортів.

"Наразі в інформаційному просторі тихо, провокацій не спостерігається. З нашого боку ситуація контрольована. Хоча, намагаються якісь вкиди робити, але розуміємо, що в цьому питанні багато інформаційного шуму. Для чого це було зроблено, ми теж розуміємо. На території невизнаного Придністров'я жодних дій немає, військо не збирається. Чи можуть вони взагалі зібрати військо?" - зауважив Братчук в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами речника, так звана мобілізація в Придністров'ї й намагання провести мобілізаційні збори свого часу показали, що вояки сідають на свої ролери й несуться у бік кордону з Молдовою.

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"Хочуть до Румунії дістатися, й до України дістатися, але ми не пускаємо. Мешканці Придністров'я - це власники кількох паспортів. Вони будуть там, де їм ліпше, а в Придністров'ї їм точно не дуже добре. До першого січня їм там було краще, коли була контрабанда більш активна, наразі їм притиснули хвоста. Через це вони й підіймати всіх своїх так званих депутатів, проводивши відповідні збори", - пояснив Братчук.

Хто такий Сергій Братчук?

Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України.

З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

Нагадаємо, що полковник ЗСУ Роман Світан оцінив плани росіян щодо Придністров'я. Світан зазначив, що росіяни зможуть провести наступ на Одесу лише через 3-5 років після змороження або закінчення війни в Україні.

У Зеленського зробили заяву щодо "звернення" Придністров'я до Росії. Війська агресорки Росії не зможуть дістатися до невизнаного анклаву Придністров'я, сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

'Несуться у бік кордону з Молдовою': Братчук розкрив ситуацію в Придністров'ї
Що відомо про Придністров'я / Інфографіка: Главред

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війна в Україні Молдова Придністров'я вторгнення Росії новини України
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