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Українських бійців вивели з "Успенівського карману", є жертви - лейтенант ЗСУ

Ангеліна Підвисоцька
16 грудня 2024, 22:47
2771
Російські окупанти намагаються взяти у "котел" Курахове.
Українських бійців вивели з 'Успенівського карману', є жертви - лейтенант ЗСУ
/ Колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", Генштаб ЗСУ

Головне із заяви лейтенанта ЗСУ:

  • Бійців ЗСУ вивели з "Успенівського карману"
  • Росіяни намагаються взяти Курахове в "котел"

Російські окупанти намагаються просуватися на Курахівському напрямку. Українських бійців вивели з "Успенівського карману". Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Водночас він додав, що це зробили "дуже пізно" і українських захисників довелося виводити через червону зону в деяких місцях.

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"На диво і на щастя втрат при виході було менше, ніж очікувалось, але і цього не мало б бути. По більшій мірі втрати були через скиди з дронів", - зазначив він.

Лейтенант ЗСУ додає, що росіяни намагаються брати у "кільце" ще й Курахове. Російські окупанти протиснулись у районі Сухих Ялів та Зеленівки і закріпились у цих населених пунктах. Ворог буде намагатися прорватися до населеного пункту Улакли.

"Якщо їм це вдасться, то угрупування військ під Кураховим не матиме нормальних шляхів сполучення, виключно польовими дорогами, що вже ускладнить обстановку", - акцентував лейтенант.

Наступ армії РФ на Курахівському напрямку - головні новини

Нагадаємо, попри постійні штурми ворога, українські десантники знищили кілька штурмових груп окупантів на Курахівському напрямку. ЗСУ вдалось ліквідувати 27 російських загарбників, ще 12 - були поранені. Крім особового складу, десантники спалили 2 ворожі бронемашини.

Українських бійців вивели з 'Успенівського карману', є жертви - лейтенант ЗСУ
Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Раніше також Главред писав, що армія країни-агресорки Росії запустила в Мережі фейкову інформацію про нібито взяття Курахового. Однак наразі окупантам не вдалося захопити це місто, хоча загальна ситуація справді залишається важкою і ворог намагається обійти Курахове з флангів.

Напередодні стало відомо, що ворог атакує на Курахівському напрямку з трьох сторін, при цьому щільність засобів ураження окупантів просто колосальна. ЗСУ натомість борються за те, аби противник не закрив проїзд в Успенівці, адже це призведе до виведення військ України.

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