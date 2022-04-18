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Знищити Кримський міст і Кремль: військовий пояснив, чому ЗСУ не перекидають війну на територію РФ

18 квітня 2022, 01:30

Українська армія не завдає ударів по території РФ. І зараз ніхто не може сказати, що Україна напала на Росію. Навпаки, для всіх РФ - це агресор.

Керченський міст Кримський міст
Кримський міст можливо зруйнувати / Фото most.life

В України є можливість зруйнувати побудований окупантами Кримський міст і навіть завдати ударів по Кремлю. Але українські військові не роблять цього з однієї причини. Про що саме йдеться, під час чату на Главреді розповів волонтер, блогер, військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов.

"Я б дуже хотів, щоби війна перекинулася на російську територію, щоби росіяни теж відчули, що таке війна, тому що у нас цивільних гине куди більше, ніж військових, і руйнується інфраструктура. Я б хотів, щоби російське суспільство все це відчуло. Але українська армія таких ударів по території РФ не завдає, і зараз ніхто не може сказати, що ми напали на Росію. Навпаки, Росія для всіх - стовідсотковий агресор", - сказав Касьянов.

Втім, за його словами, Кримський міст можливо зруйнувати. Також є різні варіанти знищити авіацію Росії на їхніх аеродромах.

"У нас є сили, які можуть це зробити і без всяких ракет. Навіть Кремль під загрозою", - зазначив військовий.

Однак, за його словами, якщо ми вчинимо якісь дії, російська пропаганда одразу почне розкручувати істерику з приводу того, що на Росію напали.

"А це гасло консолідуватиме російське суспільство. І в очах російського суспільства ця війна виглядатиме більш справедливою. Поки що вони пам'ятають, що це вони перші напали", - резюмував Касьянов.

Знищення крейсера Москва

13 квітня на російському ракетному крейсері Москва Чорноморського флоту РФ виникла пожежа через попадання в нього ракет українського протикорабельного комплексу Нептун.

14 квітня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що корабель Москва затонув. Чиновник назвав ситуацію найбільшою поразкою Чорноморського флоту з часів Другої світової війни.

Спочатку в Міноборони РФ підтвердили лише серйозні пошкодження корабля. Те, що судно тонуло, або в нього потрапили українські ракети Нептун, там не сказали.

У Збройних силах України підтвердили, що війська завдали по крейсеру Москва удар ракетою Нептун. Корабель зазнав серйозної шкоди та почав йти на дно.

Як пише Daily Mail, ЗСУ змогли знищити крейсер РФ Москва після того, як захисні системи корабля переключили увагу на підняті в небо в якості приманки безпілотники TB2 і не помітили наближення ракет Нептун.

Журналіст Роман Цимбалюк розповів, що 14 моряків екіпажу російського військового корабля Москва доставили в окупований Севастополь. Доля решти екіпажу, серед яких ще 496 осіб, невідома.

Пізно ввечері 14 квітня Міністерство оборони РФ зробило заяву про те, що крейсер Москва затонув.

Евакуювати екіпаж свого флангового корабля Москва росіяни не змогли, розповів речник Морської охорони Держприкордонслужби. За його словами, шторм на морі не дозволив ані погасити пожежу на борту, ані провести евакуацію.

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