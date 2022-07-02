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Армія України вдарить по Кримському мосту: Арестович назвав умову атаки на естакаду

2 липня 2022, 07:33

На війні Росії проти України давно вже не існує будь-яких обмежень, сказав Олексій Арестович.

Арестович Кримський міст
Україна завдасть удару по Кримському мосту в правильний час і потрібний момент - Арестович / Колаж Reuters, УНІАН

Армія України буде готова вдарити по Кримському мосту у разі такої необхідності. Слід ретельно вибрати момент. Бити потрібно тоді, коли знищення подібного стратегічного об'єкта завдасть максимальної шкоди Росії. Наразі складно сказати про якісь плани. У ЗСУ на даний момент немає зброї, що дозволяє реалізувати таке завдання. Про це заявив радник керівника офісу президента Олексій Арестович.

У ефірі YouTube-каналу Фейгін Live він розповів про те, що українські війська готові влаштувати руйнування Кримського моста, але для цього слід вибрати потрібний момент, щоб завдати ворогові максимальної шкоди. На порядку денному немає планів удару по естакаді.

читайте такожУкраїна отримає зброю від Заходу і знищить Кримський міст – у Путіна побоюються сценарію"Сентиментів ніхто не відчуває. Треба буде - вдаримо по Кримському мосту, в правильний момент, в потрібний час. Не питання", - стверджує Арестович.

Також він сказав, що у армії України наразі немає такого озброєння, за допомогою якого можна було б технічно вдарити по мосту.

"Але прийде момент і... далі подивимося. У цій війні вже давно немає жодних обмежень", - підкреслив Олексій Арестович.

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Україна готова нанести удар по Кримському мосту

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов навесні заявляв, що Україна готова вдарити по Кримському мосту. Росія використовує естакаду для переміщення своїх військових сил.

"Дивіться, якби у нас була можливість це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов'язково зробимо", - казав чиновник.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков у відповідь сказав, що Москва, мовляв, розцінює слова Данілова про готовність Києва завдати удару по Кримському мосту у якості, мовляв, "анонсу теракту". Адміністрація президента РФ погрожує провести "правову оцінку" ситуації для "подальшого покарання".

Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський вважає, що удар ЗСУ по Кримському мосту - наразі нереальний сценарій. Однак він нагадав, що до реактивних систем залпового вогню HIMARS, які отримала Україна, може застосовуватися оперативно-тактична ракета з дальністю пуску до 300 кілометрів. У такому випадку українські війська дійсно можуть вдарити по естакаді.

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