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ЗСУ отримали HIMARS і можуть вдарити по Кримському мосту: експерт назвав умову

30 червня 2022, 09:40

У РСЗВ HIMARS можна зарядити одну оперативно-тактичну ракету - у неї дальність 300 км. Саме така ракета потрібна, щоби зруйнувати Кримський міст.

Чи можна завдати удару по Кримському мосту РСЗВ HIMARS
Чи можна завдати удару по Кримському мосту з РСЗВ HIMARS / Фото GeneralStaff.ua, twitter.com/Krymsky_bridge

На озброєння ЗСУ надійшли американські реактивні системи залпового вогню HIMARS. У комплекті з ними союзники поставили реактивні снаряди дальністю до 80 км. Якби мова йшла про оперативно-тактичні ракети для HIMARS дальністю до 300 км, то українські захисники змогли б наносити удари по Кримському мосту. Про це розповів директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

За його словами, HIMARS може стріляти некерованими ракетами (відстань 30-40 км), керованими реактивними снарядами (80 км). Також замість цих пакетів в РСЗВ може заряджатися одна оперативно-тактична ракета - у неї дальність 300 км.

Відповідаючи на запитання, чи можуть ЗСУ вдарити з HIMARS по Кримському мосту, Сунгуровський відповів так: "Поки це нереально. Це було б реально, якби нам разом з HIMARS дали ще й ракети. А ракет поки немає".

"Нам дають керовані снаряди з дальністю до 80 км, але це не 300 км, які може дати оперативно-тактична ракета, яка може входити в боєкомплект. Такої зброї ми поки не отримали", - додав директор військових програм Центру Разумкова.

Чи може Україна зруйнувати Кримський міст

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Україна повинна знищити Кримський міст, яким РФ перекидає зброю та підкріплення своїм військам. За словами Жданова, якщо ця артерія буде перерізана, то Крим стає "логістичною пасткою".

Волонтер ЗСУ, блогер і офіцер Юрій Касьянов розповів, що в України є можливість завдати удару не лише по Кримському мосту, але і по Кремлю. За словами військового, українські війська не йдуть на такі дії, щоби російська пропаганда не використовувала їх у своїх цілях. Залишається важливим, щоб всі розуміли, що Росія першою напала на Україну.

Колишній заступник голови Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що Україна може знищити Кримський міст. Але для цього потрібен відповідний момент. На його думку, час для ударів по естакаді та військовому арсеналу РФ в захопленому Придністров'ї ще не настав.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Збройні Сили України, щойно у них буде така можливість, завдадуть удару по Кримському мосту в захопленому Криму.

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