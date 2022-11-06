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"Найбільше боялася, що заберуть дитину": медик Азовсталі розповіла про російський полон

6 листопада 2022, 09:58

Мар'яна Мамонова пішла на передову на початку війни. Коли вона потрапила в полон, то одразу не могла повірити в те, що це відбувається насправді.

Мар'яна Мамонова з чоловіком
Мар'яна Мамонова з чоловіком / Фото ВВС

Медик з Азовсталі Мар'яна Мамонова, яка на початку квітня потрапила в полон до російських окупантів, будучи вагітною, розповіла, що найбільше боялася, щоб загарбники не відібрали дитину.

Дівчина пішла на передову на початку війни, а про свою вагітність дізналася двома тижнями раніше. Коли вона потрапила в полон, то одразу не могла повірити в те, що це відбувається насправді, передає ВВС.

На три дні Мамонову разом з побратимами перевели на склад зберігання, а потім відправили в Оленівську в'язницю. Протягом шести місяців Мар'яна спала на підлозі та була позбавлена доступу до здорової їжі та свіжого повітря. Її залякували і погрожували під час допитів. А на дев'ятому місяці вагітності заборонили користуватися туалетом. Але найбільше жінка боялася, що дитина народиться в неволі та її заберуть.

Жінці погрожували, що якщо вона не дасть слідчому-окупанту потрібні свідчення, то її відправлять у табір в Росії, а дитину переведуть з одного дитячого будинку в інший, що унеможливить його відстеження. Мамонова розповіла, що на неї нацьковували собак, щоб змусити дати неправдиві свідчення.

"Ми жили в маленькій кімнаті, розрахованій на шість осіб, але там було 40 жінок. Літні жінки спали по двоє або по троє на ліжку. Я спала на підлозі під ліжком з подругою. У мене було кілька подушок і ковдра", – розповіла жінка.

Пізніше її перевели до меншої кімнати, де вона спала на дерев'яному тюфяку на підлозі.

Тільки на сьомому місяці вагітності, лікар сказав, що їй потрібно більше свіжого повітря, і їй дозволили гуляти у дворі.

У липні у жінки почалося ускладнення і вона потрапила в лікарню на УЗД.

"Мені сказали, що дитина в порядку, але дуже маленька, і мені потрібно більше їсти і приймати більше вітамінів. Коли я повернулася до в'язниці, деякі охоронці зглянулися над і принесли домашню їжу і вітаміни... На останніх тижнях вагітності, пішли розмови про обмін ув'язненими, але не було жодних ознак того, що це станеться", – додала Мамонова.

Пізніше її перевели в пологовий будинок в Донецьку. Там до жінки добре ставилися, але загроза розлуки з малятком залишилася. Мар'яну могли відправити до в'язниці в Донецьку, там вона змогла б жити зі своєю дитиною, поки буде годувати грудьми. Або її могли відвезти установа в Росії, де забрали б дитину, коли їй виповниться три роки.

У вересні, коли жінка могла вже народити в будь-який день, з'явилися хороші новини щодо обміну полоненими. 20 вересня Мамонову разом з десятками інших ув'язнених перевели недалеко до українського кордону. Там жінці зав'язали очі, зв'язали руки і посадили на військовий літак з іншими ув'язненими. Дорога зайняла 20 годин. За пару днів Мар'яна народила здорову дівчинку вагою 3,2 кг. Дитину назвали Анна.

Обмін полоненими між Росією та Україною

Увечері 21 вересня Україна та Росія провели обмін полоненими, в результаті чого додому повернулися захисники Маріуполя. Обмін полоненими відбувся в Чернігівській області.

Всього додому повернулися 215 українців. Серед них також бійці полку "Азов" і командири Денис Прокопенко ("Редіс"), Сергій Волинський ("Волина"), виконуючий обов'язки командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослав Паламар ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"). Також повернулася Катерина Поліщук "Пташка".

Пізніше стало відомо, що з 215 українських захисників, які повернулися додому, 200 осіб обміняли на кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Про це заявив в.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк.

Зазначається, що обмін Віктора Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді. Проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми.

Інші новини:

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