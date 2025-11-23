Будинок у вогні, багато постраждалих: табуни Шахедів атакували Дніпро

Внаслідок ворожої атаки постраждала 11-річна дитина.

РФ вдарила дронами по Дніпру / Колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОВА

Що відомо:

РФ завдала удару по Дніпру безпілотниками

В результаті атаки постраждали житлові будинки

Кількість постраждалих зросла до 14-ти

Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. Вибухи пролунали в Дніпропетровській області. Про це заявив в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Українським силам вдалося знищити 15 дронів, але інші все ж влучили. Під ударом опинилась дев'ятиповерхівка у Дніпрі.

Внаслідок російської атаки 14 постраждалих. Серед поранених є 11-річна дівчинка.

Також відомо, що від удару зайнялися балкони у будинку, прибудова до приватного будинку та автомобілі.

Дивіться відео з атакою на Дніпро:

РФ атаковала Днепр дронами / фото: скриншот

"Дісталося також Васильківській та Зайцівській громадам Синельниківщини. Там 2 поранених. Вогнем охопило 3 оселі місцевих. Його надзвичайники приборкали. У Павлоградському районі без потерпілих. Зачепило інфраструктуру та гаражі. Продовжував противник гатити й по Нікопольщині. FPV-дронами та з важкої артилерії бив по райцентру, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах", - написав Гайваненко.

У Нікополі постраждали 41-річна жінка та двоє дітей - хлопці 14 та 16 років.

Атаки на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 20 листопада Запорізька область і місто Запоріжжя зазнали атаки російських дронів-камікадзе і КАБів. У результаті атаки є багато загиблих.

Раніше, 19 листопада, Росія атакувала багатоповерхівки в місті Тернопіль ракетами. Уже відомо про понад 25 загиблих, серед яких троє дітей. Також кількість поранених перевищує 90 осіб.

Напередодні Росія дронами атакувала один із підрозділів ДТЕК у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждала бригада працівників, яка перебувала на об'єкті.

Більше новин:

