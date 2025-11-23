Будинок у вогні, багато постраждалих: табуни Шахедів атакували Дніпро

Що відомо:
- РФ завдала удару по Дніпру безпілотниками
- В результаті атаки постраждали житлові будинки
- Кількість постраждалих зросла до 14-ти
Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. Вибухи пролунали в Дніпропетровській області. Про це заявив в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
Українським силам вдалося знищити 15 дронів, але інші все ж влучили. Під ударом опинилась дев'ятиповерхівка у Дніпрі.
Внаслідок російської атаки 14 постраждалих. Серед поранених є 11-річна дівчинка.
Також відомо, що від удару зайнялися балкони у будинку, прибудова до приватного будинку та автомобілі.
Дивіться відео з атакою на Дніпро:
"Дісталося також Васильківській та Зайцівській громадам Синельниківщини. Там 2 поранених. Вогнем охопило 3 оселі місцевих. Його надзвичайники приборкали. У Павлоградському районі без потерпілих. Зачепило інфраструктуру та гаражі. Продовжував противник гатити й по Нікопольщині. FPV-дронами та з важкої артилерії бив по райцентру, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах", - написав Гайваненко.
У Нікополі постраждали 41-річна жінка та двоє дітей - хлопці 14 та 16 років.
Атаки на Україну - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що 20 листопада Запорізька область і місто Запоріжжя зазнали атаки російських дронів-камікадзе і КАБів. У результаті атаки є багато загиблих.
Раніше, 19 листопада, Росія атакувала багатоповерхівки в місті Тернопіль ракетами. Уже відомо про понад 25 загиблих, серед яких троє дітей. Також кількість поранених перевищує 90 осіб.
Напередодні Росія дронами атакувала один із підрозділів ДТЕК у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждала бригада працівників, яка перебувала на об'єкті.
Більше новин:
- Сім'ї горіли живцем, все огорнуло вогнем: розкрито моторошні подробиці з Тернополя
- Десятки дронів налетіли на Одесу: "Шахеди" падають на будинки
- Три дні чекав під руїнами в Тернополі: знайдено тіла дітей і дружини чоловіка, який вижив
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред