Окупанти 5 місяців тримають в полоні військового медика Мар'яну Мамонову, в жовтні їй народжувати

Мар'яна Мамонова п'ять місяців перебуває в російському полоні / Фото instagram.com/ksenia_banderivka

У російському полоні вже п'ять місяців перебуває 31-річна військовий медик Мар'яна Мамонова. Весь цей час від неї немає звісток. До рук окупантів жінка потрапила, коли рятувала українських та цивільних в оточеному ворогом Маріуполі. Незадовго до полону Мар'яна повідомила рідним, що вагітна.

Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, Мар'яна була в Маріуполі. Саме там, під обстрілами, Мар'яна дізналася, що чекає на дитину, про яку давно мріяла. Сказала про це чоловікові і рідним, а за кілька днів потрапила в полон і зв'язок з нею обірвався, пише ТСН.

Пізніше рідні побачили її серед військовополонених на відео, яке зняли і виклали в мережу окупанти.

Зараз батьки Мар'яни просять розголосу.

"Я дуже за неї переживаю. За неї та за немовля. Прошу всіх небайдужих допомогти", - каже її мати Оксана Черепушко.

Свою доньку Оксана не бачила вже майже рік.

"Востаннє Мар'яна тут була, коли у неї було весілля. Після того ми більше не збиралися", – розповіла жінка.

Мар'яна Мамонова / Фото fakty.ua

Від військових, які повернулися з полону, рідні дізналися, що Мар'яну тримають в Оленівці. Як дочка почувається, батьки не знають.

"Нам розповіли, що вона знаходиться в камері, де є ще дві людини. Вона і ще, можливо, якась колега", - сказала сестра Анна Марцинкевич.

Сім'я зверталася за допомогою до всіх інстанцій, але поки все марно. Тим часом жінці в жовтні вже народжувати.

"Їй потрібно вже в жовтні народжувати, а її звідти не можна ніяк забрати. Куди ми не дзвонимо, в які інстанції ми не писали, але наша влада не реагує", — сказав батько медика Володимир Черепушко.

Подруга полоненої українки Ксенія розповіла Фактам, що прізвище Мар'яни кожен місяць є в списках на обмін, але поки цього обміну не відбулося.

"Ми поняття не маємо, в яких вона умовах, чи можуть їй хоча б надати медичну допомогу. Мені вдалося поговорити з дівчатками, які ще в травні сиділи з Мар'яною в одній камері. Вони розповідали, що був момент, коли в цій камері одночасно перебували понад 30 осіб. Про жодні медичні обстеження не було й мови... годували їх чимось, що навіть не можна було назвати їжею. Але Мар'яна попри те, що відбувається, не падала духом. Дівчатка розповідали, що вона намагалася посміхатися, жартувати. При цьому швидко втомлювалася і багато спала. Як вона зараз, нам залишається лише здогадуватися. Хочеться вірити, що з нею і з дитиною все в порядку", - сказала Ксенія.

Теракт в Еленовке

У Генштабі ЗСУ заявили, що в ніч на 29 липня російські окупанти з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці у Донецькій області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників. При цьому в Міноборони РФ одразу поспішили звинуватити в цьому сили ЗСУ, сказавши, що це нібито українська сторона вдарила по місцю утримання українських полонених.

Пізніше СБУ перехопила телефонні розмови, в яких бойовики з угруповання "ДНР" стверджують, що саме російські окупаційні війська організували вибух в Оленівці, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських військовополонених. Серед загиблих є бійці "Азова". Їх перевели в цей барак за кілька днів до того, як сталася трагедія.

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