У Зеленського підтвердили участь Абрамовича в обміні полоненими між Україною і РФ

Подоляк і Абрамович / president.gov.ua, facebook.com/RomanArkadyevichAbramovich

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що російський мільярдер Роман Абрамович брав участь у переговорах між Україною і Росією щодо обміну військовополоненими.

"Безумовно, Абрамович брав участь як модератор процесу. Тобто він те саме робив, що на перших турах переговорного політичного процесу", - заявив Подоляк, передає 24 канал.

За його словами, російських мільярдер був посередником-модератором переговорного процесу і дозволяв сторонам вести об'єктивний діалог.

Також Подоляк зазначив, що не може зараз розголошувати більш детальні подробиці ролі Абрамовича та інших учасників у переговорах, оскільки для цього варто дочекатися "фіналу".

"Ви ж бачите, що до моменту обміну взагалі нам вдалося зробити так, що про цей переговорний процес не було ні слова. Тому це можна було довести до фіналу", - заявив радник керівника ОП.

Обмін полоненими

Нагадаємо, увечері 21 вересня Україна і Росія провели обмін полоненими, в результаті чого додому повернулися захисники Маріуполя. З полону повернулися в тому числі бійці Азова. Обмін полоненими відбувся в Чернігівській області.

Пізніше стало відомо, що з 215 українських захисників, які повернулися додому, 200 осіб обміняли на кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Про це заявив в.о. Голови Служби безпеки України Василь Малюк.

Зазначається, що обмін Віктора Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді. Проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми.

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