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Кума Путіна Медведчука віддали Росії в обмін на 200 полонених захисників України - СБУ

22 вересня 2022, 06:54

Україна передала Росії колишнього нардепа і одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука. Обмін Медведчука не завадить розгляду його справ у суді.

Віктор Медведчук, обмін полоненими
Віктора Медведчука віддали РФ в обмін на полонених захисників України / Фото СБУ, УНІАН

Між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. З 215 українських захисників, які повернулися додому, 200 осіб обміняли на кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Про це завив в.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк.

"Медведчук - це не просто кум Путіна, а якісно задокументований нами державний зрадник. Його провина повністю зафіксована у відповідних матеріалах, зібраних СБУ", - розповів Малюк в ефірі телемарафону.

За його словами, під час роботи у справах Медведчука "була знешкоджена не одна агентурна мережа, затримано багатьох державних зрадників і отримана велика кількість важливої інформації, використовуваної в контррозвідувальних заходах".

"А тепер завдяки обміну ми змогли витягнути з російського полону героїв, яких так чекають вдома", — сказав в.о. голови СБУ.

Зазначається, що обмін Віктора Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді. Проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми.

Обмін полоненими між Україною та Росією

Увечері 21 вересня стало відомо, що в рамках обміну полоненими з Росією Україна повернула 215 військових, зокрема і 108 бійців "Азова" .

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що додому повернулися всього 188 героїв "Азовсталі" і Маріуполя. Восьмеро з ных були поранені під час російського теракту в Оленівці.

"В цілому 215 героїв! Це воїни Нацгвардії, нашої армії, військово-морських сил, прикордонники, поліцейські, терроборонівці, працівники СБУ та інші", - сказав Зеленський.

  • Обмін полоненими
    Обмін полоненими Фото СБУ
  • Обмін полоненими
    Обмін полоненими Фото СБУ
  • Обмін полоненими
    Обмін полоненими Фото СБУ
  • Обмін полоненими
    Обмін полоненими Фото СБУ
  • Обмін полоненими
    Обмін полоненими Фото СБУ
  • Обмін полоненими
    Обмін полоненими Фото СБУ
  • Обмін полоненими
    Обмін полоненими Фото СБУ

Серед звільнених з російського полону: Герой України Євген Бова; Герой України Лев Пашко; Герой України Денис Прокопенко; Дмитро Козацький – знаменитий Орест, фотограф з "Азовсталі"; Микола Кущ; Костянтин Нікітенко; Катерина Поліщук (Пташка); Мар'яна Мамонова; Валентина Зубко; Яна Шумовецька; Зоряна Репецька, Анастасія Черненька.

Також додому повернуться: п'ятеро громадян Великої Британії, два громадянина США, один громадянин Марокко і громадянин Швеції, один громадянин Хорватії.

"Ворог призначив їм вирок - довгий термін ув'язнення або смертну кару. Ми врятували їм життя", - підкреслив український лідер.

Президент Зеленський зазначив, що вони повернуться додому за посередництва Саудівської Аравії, і подякував за допомогу всім, хто в цьому брав участь.

Інші новини:

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