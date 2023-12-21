"Велика мобілізація або окупація": чому для перемоги України необхідна мобілізація - Дикий

Технологічний рівень росіян співставний з нашим, тому для успішної оборони та повернення контролю над територіями необхідна більше військових на фронті.

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Для перемоги Україні необхідно мати чисельну перевагу над ворогом / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Росія та Україна знаходяться на однаковому технологічному рівні. Тому кількість людей на фронті має бути пропорційною до кількості супротивника, адже українська армія має перемогти і вигнати окупантів з території країни. Про це розповів колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий в ефірі "Еспресо".

"Не розумію, яких ще аргументів бракує щодо мобілізації. Насправді є один вирішальний аргумент – давайте подивимося, скільки наших ворогів, скільки мобілізують росіяни й посилають сюди. За рахунок технічної переваги ми не можемо воювати. Щоб воювати значно меншою кількістю, ніж ворог, для цього має бути технологічна різниця, наприклад, як між армією США і Талібаном", - сказав військовий.

Дикий наголосив на тому, що технологічно Україна та її вороги - на однаковому рівні. Він застеріг, що за таких умов оборонятися можна з меншою кількістю військ, але для перемоги та вигнання окупантів потрібен паритет чи навіть перевага за чисельністю.

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"Якщо меншою силою, а ніж у ворога, ще якось можна тримати оборону, але не завжди, дивлячись, наскільки менше людей. От ми зараз втрачаємо Авдіївку, не хочу нікого засмучувати, але з ймовірністю понад 90% до нового року ми її вже остаточно втратимо через те, що її нема кому захистити, не вистачає там достатньої кількості людей", - додав Дикий.

За його словами, недостатня кількість військових може призвести до втрат ключових позицій, як, наприклад, втрата Авдіївки. Дикий додав, що для того, щоб недопустити цього необхідна масштабніша мобілізація, ніж вона є наразі.

"Коли ми бачимо, скільки зараз ворогів на нашій території, скільки ще вони мобілізують, то цифра 500 тис. людей, яка може видатися великою, насправді може бути мінімалкою. От та цифра, що була озвучена 19 грудня на пресконференції президента України, це мінімальна потреба ЗСУ. Якщо ми говоримо про те, щоб переламати хід війни на нашу користь, то нам ці 500 тис. людей потрібні не за наступний рік, а за 3-4 місяці, десь на весну. А далі ще по 20 тис. кожного місяця для поповнення втрат. Це повністю наш з вами вибір, що ми у цій ситуації вважаємо меншим злом – велику мобілізацію або велику окупацію", - підсумував він.

Для забезпечення перемоги на фронті необхідно негайно мобілізувати не менше 500 тисяч осіб, а ще 20 тисяч щомісяця для поповнення втрат. Він підкреслив, що ці цифри є неприємними, але альтернатива - окупація - є ще більшою загрозою.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, речник Міноборони України пояснив різницю між мобілізацією та рекрутингом. Рекрутинг - це сервіс для добровольців, які хочуть приєднатися до ЗСУ, обираючи свої умови. Він не виключає мобілізацію, але ці дві системи можуть існувати паралельно.

Також президент Зеленський не підписуватиме законопроекти, що стосуватимуться обов'язкової мобілізації жінок. Він зазначив, що не підтримує обов'язкову мобілізацію жінок, але може розглянути аргументи щодо зниження вікового "порогу".

Крім цього, наразі в Україні не проводиться мобілізація 18-річних чоловіків, але їм можуть вручити повістку в 17 років для взяття на військовий облік.

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