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Армія України має "план" на зиму, війська РФ отримають дуже серйозний удар - AP

Андрій Ганчук
18 грудня 2023, 17:24
Сили оборони України розраховують завдати окупантам величезних втрат, але при цьому ворожі війська РФ можуть добитися взяття деяких територій.

ЗСУ, війська РФ
Для України зараз головне - зберегти армію, окупантів занадто багато, - боєць ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 43-тя ОМБр, Міноборони РФ

Збройні сили України мають у своєму розпорядженні плани щодо ведення війни з російськими окупантами взимку. Прогресу військ заважає бюрократія. Можливо, українській армії доведеться частково поступитися деякими територіями агресору Росії, проте загарбники у результаті таких "досягнень" отримають величезні втрати.

У матеріалі AP йдеться про те, що бюрократія в Україні заважає армії домагатися прогресу. Боєць ЗСУ Костянтин Денисов, який брав участь у бойових діях на Запорізькому напрямку, розповів про зволікання з підготовкою операторів дронів.

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Зокрема, він зіткнувся з ситуацією, за якої 75 бійцям довелося чекати 7 місяців, щоб державні установи видали необхідні документи. І це враховуючи, що війну з Росією називають "зіткненням дронів". Цей час українці могли застосувати для ліквідації російських окупантів.

"Ми втратили даремно час", - вважає воїн.

Такої ж позиції дотримуються і командири військових частин, які заявили, що виконання бойових завдань зривається через брак особового складу та затримки в ремонті дронів.

У ЗСУ є "план" на зиму

Міністр оборони Рустем Умеров сказав, що в України достатньо військових і зброї, щоб переходити на наступний етап бойових дій.

"Ми здатні і можемо захистити наших людей, і ми будемо це робити... У нас є план, і ми будемо їм керуватися", - говорив глава Міноборони.

У ЗСУ також сказали, що "план" на зиму вже сформований. Командир однієї з ОМБр, яка воює на Бахмутському напрямку, сказав, що зараз головне – не втратити армію. В українців з'явилася нова мета – зберегти життя якомога більшій кількості своїх військових.

"Ми повинні говорити чітко... Цієї зими неможливо звільнити Донецьк або Бахмут, тому що їх (окупантів) занадто багато", - заявив військовий.

На війська РФ чекає серйозний удар

Деякі аналітики на Заході припустили, що Україна, можливо, поступиться Росії певними звільненими територіями. Проте армія змусить окупантів заплатити дуже високу ціну. Росіяни можуть взяти ці землі ціною величезних втрат.

"Якщо Росія продовжить наступати, ймовірний результат - вона доб'ється незначних територіальних досягнень, але при цьому понесе величезні втрати", - підкреслив старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень в Лондоні Бен Баррі.

Війна Росії проти України

Колишній керівник ЦРУ, американський генерал Давид Петреус назвав три причини зриву контрнаступу армії України. За його словами, прориву не сталося через помилки Заходу. Союзники не дали Києву потрібної кількості озброєнь, а НАТО недооцінило "оборону" окупантів на захопленому півдні.

Журналісти The Wall Street Journal припустили, що Україна зможе піти в новий контрнаступ тільки в 2025 році. Як сказано в матеріалі, Росія не відмовилася від своїх планів щодо окупації українських територій і чинить тиск. У такій ситуації ЗСУ можуть бути змушені перейти в оборону.

ЗСУ різко змінюють стратегію війни і ставлять нову мету, вважають журналісти німецького видання Bild. Зокрема, армія України має намір зберегти якомога більше захисників і завдати ворогові максимальних втрат.

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ЗСУ війська Росії війна Росії та України
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