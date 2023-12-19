Рекрутинг та мобілізація в ЗСУ: у МОУ пояснили, чи замінить рекрутинг мобілізацію

Міноборони України роз'яснило, як працюватиме рекрутинг до Збройних сил.

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Чи стане рекрутинг до ЗСУ альтернативою мобілізації / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Мобілізація та рекрутинг до Збройних сил України – це дві різні концепції, які викликають певне непорозуміння серед громадян. За словами речника Міністерства оборони України, Ілларіона Павлюка, рекрутинг є сервісом для добровольців, які хочуть приєднатися до ЗСУ. Про це Павлюк розповів в ефірі Радіо Свобода.

"Загалом є неправильне розуміння того, що таке мобілізація й рекрутинг, люди змішують це до купи або думають, що рекрутинг має бути замість мобілізації", - сказав речник.

Він пояснив, що рекрутинг надає можливість українцям, які хочуть служити добровільно, обирати спеціальності та умови, вигідні саме для них. Важливо розуміти, що рекрутинг не виключає мобілізації, а обидві системи можуть існувати паралельно.

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"Це не так, що ми запровадимо рекрутинг, а значить тепер підуть воювати тільки ті, хто хочуть. Важливо розуміти, що захищати країну - це обов'язок кожного громадянина. І рекрутинг не створений для того, щоб хтось не пішов у військо, він створений для того, аби ті, хто хоче воювати, змогли обрати вигідні для себе умови та спеціальності", - пояснив Павлюк.

Оцінювати ефективність рекрутингу планують через два місяці. Перші етапи вже показали зацікавленість громадян і Міноборони очікує збільшення кількості добровольців, які дійсно вийдуть на службу.

Нагадаємо, депутатка Безугла оприлюднила напрацювання законопроєкту щодо рекрутингу, мобілізації та проходження військової служби. У ньому передбачається залучення жінок до військового обліку та базової підготовки. Вони також можуть служити під час воєнного стану, але на бойових посадах за власним бажанням.

Також у чернетці законопроекту перелічено категорії громадян, які втрачають право на відстрочку. Серед них поліцейські, працівники БЕБ та державної пенітенціарної служби.

Як повідомляв Главред, Валерій Залужний вважає, що потрібно повернутися до попередньої системи мобілізації в Україні. Його не влаштовують спеціалісти, які займаються цим зараз.

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