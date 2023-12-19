Чи буде мобілізація жінок: Зеленський дав чітку відповідь

Одразу кілька нардепів ВР напередодні порушили питання призову на військову службу жінок.

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Зеленський заговорив про зниження вікового порогу для мобілізації чоловіків / Колаж Главреда. Фото: скріншот, УНІАН

Президент Володимир Зеленський прокоментував законопроекти про зміни у мобілізаційному процесі, які перебувають у розробці депутатів, зокрема чутки щодо обов'язкової мобілізації жінок і зниження вікового "порогу" під час призову чоловічого населення.

Під час підсумкової прес-конференції 19 грудня Зеленський щодо цього дав чітку відповідь.

"Ні, не підпишу (йдеться щодо положень про мобілізацію жінок - Главред). Що стосується 25-ти років...Якщо усі аргументи буде викладено (на сьогодні я бачу, що їм це потрібно), то з цим погоджуся", - відповів Зеленський. відео дня

Жінок хочуть призивати в армію на рівні з чоловіками

Одразу кілька нардепів ВР порушили питання призову на військову службу жінок. Наразі в Україні обов'язковій мобілізації підлягають лише чоловіки.

До прикладу, нардепка Мар'яна Безугла в опитуванні серед власної аудиторії сформулювала питання так, що мобілізація жінок на тилові посади нібито може "призвести до демобілізації тих, хто служить 24 місяці". Крім того, ідею мобілізувати жінок підтримала депутатка від "Голосу" Інна Совсун. Вона заявила, що призов жінок буде обов'язковим, "якщо це буде потрібно для оборони".

Напередодні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслив, що вважає, що мобілізацію в Україні слід повернути в ті рамки, які працювали раніше. Його не задовольняє робота ТЦК сьогодні.

Наразі у МО хочуть посилити мобілізацію шляхом більшої залученості органів місцевого самоврядування.

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