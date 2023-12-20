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Вручити повістку можуть у 17 років: у ЗСУ роз'яснили ситуацію з мобілізацією молоді

Анна Ярославська
20 грудня 2023, 10:24
Хоча юнакам можуть вручити повістку, але вона не означає відправку на фронт.

​Мобілізація, студенти
18-річних не можуть забрати в армію в рамках мобілізації / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Мобілізація 18-річних чоловіків в Україні поки не проводиться, але вручити повістку можуть з 17 років, тобто ще в школі. Це необхідно для того, щоб стати на військовий облік. Про це розповів начальник служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

"Приписка до призовних дільниць відбувається взагалі з сімнадцяти років - ще коли юнаки навчаються у школі: вони проходять первинний медичний огляд і, відповідно, вже стають на військовий облік у своїх ТЦК та СП", - сказав він в інтерв'ю РБК-Україна.

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Після цього юнаки отримують приписне свідоцтво, яке потрібно для вступу до закладів середньої технічної освіти або ВНЗ.

При цьому, хоча 18-річним можуть вручити повістку, але вона не означає відправку на фронт. Юнаки повинні прийти в свій ТЦК і СП для уточнення даних. З собою потрібно мати довідку про навчання або приписне свідоцтво.

Фітьо підкреслив, що 18-річних не можуть забрати в армію в рамках мобілізації, але для чоловіків від 18 до 27 років діє строкова служба в армії. Якщо вони хочуть піти на фронт, то можуть зробити це на добровільній основі. Те саме стосується і студентів.

"Наприклад, якщо студент навчається, його вік до 27 років і з якихось причин він взяв академвідпустку або його відрахували з вищого навчального закладу, але він повинен вчитися на стаціонарі - він під мобілізацію не підпадає. Під мобілізацію зараз підпадають чоловіки віком від 27 років", - сказав Фітьо.

Мобілізація в Україні

30 травня Верховна Рада ухвалила закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

Президент України Володимир Зеленський поки не підписав цей закон, тому документ ще не набув чинності.

Голова ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко заявив, що зниження мобілізаційного віку чоловіків з 27 до 25 років дозволить збільшити спектр здорових військових у Збройних силах України.

19 грудня Зеленський заявив, що готовий підписати закон про зниження граничного віку для мобілізації, але закон про мобілізацію жінок підписувати не буде.

Також глава держави заявив, що главком і Генштаб запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч осіб.

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