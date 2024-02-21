У ГУР оцінили сценарій наступу Росії на Київ, Харків, Чернігів та Суми

Сьогодні війська країни-агресора Росії продовжують вести наступальну операцію лише на одному стратегічному напрямку, сказав Вадим Скібіцький.

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У Росії немає зараз сил піти на Київ чи Харків - ГУР / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

В окупантів Росії на даний момент немає сил, щоб провести потужний наступ на Київ, Харків, Чернігів та Суми. У росіян немає резервів, але зараз вони намагаються створити такі підрозділи. Про це заявив заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

В інтерв'ю Інтерфакс-Україна він розповів про те, що російські війська наразі не здатні просуватися на двох стратегічних напрямках.

"Коли ми говоримо про проведення стратегічної операції, то однозначно РФ на двох напрямках зараз проводити не може. Якими категоріями ми оперуємо. По-перше, до початку війни були визначені стратегічні напрямки для військ РФ, які в принципі і залишаються, і визначено, що таке стратегічна операція", - сказав Скібіцький.

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Заступник голови військової розвідки пояснив, що РФ визначила два таких напрямки в Україні:

південно-західний стратегічний напрямок (міста, де наразі точаться активні бойові дії – - відповідальність південного військового округу;

західний стратегічний напрямок (Харків, Суми, Чернігів, Київська область) – зона відповідальності західного військового округу.

І сьогодні ворог може наступати лише на одному такому напрямку. На масштабні операції у росіян немає сил. Проте вони намагаються створити потрібні резерви.

"На сьогоднішній день Росія продовжує стратегічну операцію лише на одному напрямку. У неї немає ані військ, ані сил, ані засобів, щоб проводити потужну наступальну операцію на західному стратегічному напрямку. Резерву стратегічного зараз немає у РФ, вони намагаються його створити. Все, що створювалося, одразу заводилося на нашу територію. 18-та армія, 25-та армія, 3 - й армійський корпус - вони всі воюють, резерву немає", - підкреслив Вадим Скібіцький.

Наступ військ РФ на Україну

РФ спробує прорвати оборону ЗСУ на 5 напрямках, написали журналісти The New York Times. Окупанти в умовах, коли ЗСУ не вистачає боєприпасів, намагаються наступати в районі Авдіївки, Вугледара, Кремінної, Бахмута та Роботиного.

Бійці ЗСУ зірвали наступ РФ на запорізькому напрямку - зокрема, окупанти атакували силами 30 одиниць бойової техніки та піхоти. Українські військові відбили удари та ліквідували техніку та ворожу силу.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що війська Росії навряд чи здатні до наступу на Київ. Згідно з його оцінкою, у росіян вже немає таких можливостей, які були 24 лютого 2022 року.

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