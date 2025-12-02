12 годин без світла: з'явилися нові графіки вимкнень на 3 грудня

Графіки вимкнення світла будуть діяти протягом всієї доби для промислових та побутових споживачів.

Графік вимкнення світла на 3 грудня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що відомо:

РФ атакувала Україну ракетами та дронами

Під обстрілом були об'єкти енергетики

Укренерго ввело графіки відключення світла

В Україні опублікували нові графіки вимкнення світла на 3 грудня. Про це зазначає Укренерго.

Графіки відключення світла діятимуть протягом усієї доби в обсязі від 0,5 до 3 черг. Обмеження застосовуватимуться для промислових і побутових споживачів.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" - ідеться в повідомленні.

Що означають черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Масована атака РФ 29 листопада - останні новини

Як писав Главред, Росія атакувала Україну дронами з пізнього вечора 28 листопада. Станом на 07:00 29 листопада повітряна тривога лунала по всій території Україні через ракетно-дронову атаку. Вранці у столиці прогриміла друга хвиля вибухів.

У Міненерго повідомили, що внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у м. Києві, понад 100 000 - у Київській області та майже 8000 тисяч на Харківщині.

У житлових будинках правого берега Києва через атаку знижений тиск води в системах водопостачання. Крім цього, внаслідок ворожої атаки без світла залишився Фастів.

