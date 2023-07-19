Бойовики вже розвернулися в Білорусі: у ЗСУ пригрозили ПВК "Вагнер" і підготували "подарунок"

Збройні Сили України посилюють державний кордон України через перекидання найманців ПВК Вагнер в Білорусь.
"Ми знаємо, що на територію Білорусі останнім часом прибувають найманці ПВК "Вагнер". Але вже зараз ми реагуємо і створюємо такі умови, щоб державний кордон України був повністю непрохідним для ворожих сил", - заявив командувач Об'єднаними силами Збройних сил України генерал Сергій Наєв.
Повідомляється, що тільки в Чернігівській області на одному з напрямків було вирито більше 40 кілометрів протитанкового рову. Також утворено понад 30 тисяч всіляких мінних пасток для ворожих сил.
"Якщо вони будуть намагатися ступити своїм брудним чоботом на українську землю - їх чекатиме смерть. Ми додатково посилимо ділянки державного кордону невибуховими і вибуховими загородженнями, які будуть несподіванками для ворога", - додав Наєв.
ПВК Вагнер в Білорусі - що відомо
15 липня стало відомо, що бойовики ПВК Вагнер прибули величезними колонами в Білорусь.
Прикордонники повідомили, що ситуація на кордоні з Білорусь знаходиться під контролем.
Лукашенко заявив, що "вагнерівців" у Білорусі немає. У разі розміщення "вагнерівців" на території Білорусі вони можуть бути "задіяні для оборони країни", вважає Білоруський диктатор.
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