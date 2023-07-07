Пригожин замітає сліди: у Пентагоні розповіли про двійників ватажка ПВК Вагнера

Після заколоту ватажок "вагнерівців" перебував у Росії більшу частину часу, розповіло джерело в Пентагоні.

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Євген Пригожин може мати двійників / Скріншот , iz.ru

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин може використовувати двійників, заявив офіційний представник Пентагону.

Тим самим Пригожин намагається приховати свої пересування, тому складно з'ясувати, де він знаходиться зараз, йдеться в матеріалі The New York Times.

При цьому представник Пентагону на умовах анонімності уточнив, що після заколоту ватажок "вагнерівців" перебував у Росії більшу частину часу, пересуваючись між Москвою і Санкт-Петербургом.

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Він також додав, що досі неясно, чи був Пригожин в Білорусі, в тому числі тому, що він, очевидно, використовує дублерів, щоб замаскувати свої пересування.

Раніше глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прокоментував інформацію щодо чуток про переговорах з ватажком ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним.

Глава ГУР безпосередньо не відповів, Чи їздили його підлеглі на переговори з "вагнерівцями", але зазначив, що часто доводилося раніше бачитися з найманцями Пригожина.

Російський терорист Євген Пригожин упустив свій шанс щодо заколоту в країні-агресорі Росії, а його боягузтво призвело до ліквідації приватної військової компанії "Вагнера", ватажком якої він був. Про це раніше написав радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

Бунт "вагнерівців" на чолі з Пригожиним також може вплинути на збільшення допомоги Україні від західних партнерів, вважають американські чиновники.

Під час заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Пригожина в Росії американські чиновники побачили вразливі місця російського диктатора. Заяви керівника Кремля про червоні лінії є блефом - тепер це дуже добре розуміють у Вашингтоні, про це нещодавно писало видання Politico.

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