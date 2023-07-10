Путін опинився у незручному становищі через рішення щодо "Вагнера" – ISW

Диктатор РФ та його підлеглі зараз у дуже незручному становищі через рішення Путіна не карати вагнерівців за заколот.

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Путін опинився у незручному становищі через рішення щодо "Вагнера"/ скрін

Російський диктатор Володимир Путін і його підлеглі опинилися у незручному положенні через рішення не карати заколотників приватної військової компанії "Вагнера".

До такого висновку дійшли фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW). При цьому аналітики зазначають, що поки що незрозуміло, кому міг бути вигідний витік документу, схожого на статут ПВК "Вагнера".

Невідомі особи виклали в мережу 9 липня зображення, схоже на статут ПВК "Вагнера". Фахівці припускають, що це могло бути зроблено для того, щоб представити військову компанію як професійну організацію.

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Зазначається, що у цьому документі йдеться про те, що основоположні принципи вагнерівців – це боротьба у війні країни-агресорки Росії в Україні "на вірній службі президенту Росії Володимиру Путіну" і "російському народу".

У той же час аналітики наголошують, що рішення російського диктатора Володимира Путіна не карати вагнерівців за заколот і не переслідувати учасників цього бунту ставить самого Путіна і його підлеглих у незручне становище та ускладнює розуміння, як далі главі Кремля поводитися з Пригожиним і вагнерівцями.

"Залишається незрозумілим, кому вигідний витік ймовірного установчого документа "Вагнера", оскільки цей документ показує ПВК "Вагнер" професійною і більш привабливою в порівнянні з регулярними російськими збройними силами", – зазначають в ISW.

Також в Інституті вивчення війни зазначили, що ПВК "Вагнера" ще вербує нових членів у країні-агресорці Росії, у той час як російське Міністерство оборони намагається завербувати вагнерівців, щоб вони підписали контракт з МО РФ.

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок вагнерівців назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено", після чого розпочав військовий заколот в РФ.

Вранці 24 червня ПВК "Вагнера" взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Вагнерівці збили за ніч 3 вертольоти російських окупантів. Пізніше ПВК "Вагнера" захопила і Воронеж. Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово прийняв рішення зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

Пресслужба президента Білорусі своєю чергою заявила, що Лукашенко нібито умовив Пригожина зупинитися.

Глава української розвідки Кирило Буданов зазначав, що Пригожин зупинив свій наступ за 200 км від Москви тому, що не хотів привести до розвалу РФ. Він додав, що Пригожина переконали щодо того, що цей заколот може буквально "розірвати" Росію. Зробити йому це не дозволили нібито "патріотичні погляди".

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