Зеленський - про бунт Пригожина: половина Росії підтримала заколот ПВК Вагнер

Деякі регіони країни-агресора Росії балансували і не знали, кого підтримати – Путіна чи Пригожина, сказав президент України Володимир Зеленський.

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Заколот Пригожина підтримала половина росіян, інша виступила за Путіна - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Під час заколоту Євгенія Пригожина і ПВК Вагнер у Росії суспільство там розділилося на два табори: одні підтримали Пригожина, інші – Путіна. Деякі регіони намагалися балансувати і не знали, за кого виступити. Ситуація показує, що половина російського суспільства має сумніви. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю CNN він, з посиланням на дані розвідки, розповів про те, що Кремль вирішив виміряти підтримку ватажка Вагнера Пригожина серед росіян. Як з'ясувалося, під час заколоту суспільство в РФ розділилося на дві частини.

"Пів-Росії підтримало Пригожина. Пів-Росії підтримало Путіна. Деякі російські регіони тим часом балансували, не знаючи точно, кого підтримувати. Ми всі бачимо цей процес, який показує, що половина російського населення знаходиться під серйозним сумнівом", - пояснив ситуацію Зеленський.

відео дня

Журналісти CNN уточнили, що підтримка війни серед росіян, як і раніше, висока, але бунт Пригожина посіяв сумніви. На відео з Ростова можна побачити, як в день заколоту росіяни радо тиснули руку Пригожину, коли той виїжджав з міста.

Заколот Пригожина в Росії

Ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин, у якого тривалий конфлікт з керівництвом Міноборони окупантів РФ в особі міністра Сергія Шойгу і глави Генштабу Валерія Герасимова, 23 червня звинуватив кадрових загарбників у ракетному/артилерійському ударі по тилових позиціях вагнерівців. У відповідь Пригожин анонсував похід 25-тисячного угруповання ПВК на Москву.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла Ростов-на-Дону. Повстанці захопили всі військові об'єкти в місті та Південний військовий округ. Також вони збили декілька вертольотів ВКС РФ, які намагалися наносити по них удари.

Після цього Пригожин відправив свої колони Вагнер на Москву. Однак війська ПВК до столиці країни-агресора РФ не дійшли – Пригожин за підсумками перемовин з Лукашенком розгорнув колони назад. В результаті було ухвалено рішення, згідно з яким Пригожин і частина ПВК Вагнер відправляться до Москви.

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