До Білорусі перекинули найманців ПВК Вагнера: у ДПСУ розкрили деталі

У Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників ПВК Вагнера.

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Підрозділи ПВК Вагнера помічені в Білорусі / 58-а ОМБр ім. гетьмана Івана Виговського, theins.ru

На території Білорусі зафіксовані окремі групи представників російської ПВК "Вагнера", повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Станом на зараз наявна інформація показує, що в Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників з приватних військових кампаній, які переміщуються з території Росії", - заявив він, повідомляє Telegram-канал Держприкордонслужби.

За словами Демченка, зараз прикордонники відстежують ситуацію для фіксації місця дислокації, кількості та завдання найманців.

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Військовий заколот ПВК Вагнер

Раніше ватажок бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин, у якого тривалий конфлікт з Міністерством оборони окупантів Росії в особі міністра Сергія Шойгу і глави Генштабу Валерія Герасимова, 23 червня звинуватив відомство агресора в ракетному/артилерійському ударі по тилових позиціях вагнерівців. В помсту Пригожин оголосив про похід свого 25-тисячного угруповання Вагнер на Москву.

Нагадаємо, ПВК Вагнер без бою захопила Ростов-на-Дону. Повстанці взяли під контроль весь Південний військовий округ. Найманцям вдалося збити кілька вертольотів Збройних сил РФ, які намагалися завдавати ударів по вагнерівцях.

Колони Вагнер стрімко рухалися в бік Москви, але до столиці країни-агресора Росії так і не дійшли. Пригожин зупинив свою ПВК за підсумками переговорів з директором Білорусі Лукашенком і главою ФСБ Бортніковим. В результаті Пригожина разом з частиною угруповання Вагнер відправили до Білорусі.

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