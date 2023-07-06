'Табори ми не зводимо': Лукашенко заявив, що 'вагнерівців' у Білорусі немає

У разі розміщення "вагнерівців" на території Білорусі вони можуть бути "задіяні для оборони країни", вважає білоруський диктатор.

https://glavred.net/politics/tabori-mi-ne-zvodimo-lukashenko-zayaviv-shcho-vagnerivciv-u-bilorusi-nemaye-10483564.html Посилання скопійоване

"Вагнер" на території Білорусі може бути задіяний для оборони країни / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на території РБ немає керівника російської приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина та його найманців.

"Чому ви питаєте у мене, де перебуває сьогодні приватна військова компанія "Вагнер" та керівник цієї компанії? Це російська компанія. Тому запитання не до мене. Наскільки я поінформований, бійці ПВК "Вагнер" перебувають у своїх постійних таборах. У тих таборах, де вони перебували після виведення з фронту на відновлення, лікування, відпочинок. Йде звичайна ротація для війни", - заявив Лукашенко, якого цитує видання БЕЛТА.

За словами білоруського диктатора, наразі питання передислокації та розміщення компанії "Вагнер" у Білорусі не вирішене. Він додав, що це залежить не від нього, а від рішення російської сторони та самих "вагнерівців".

відео дня

"Табори ми не зводимо. Ми запропонували їм кілька колишніх військових містечок", - сказав він.

Лукашенко також заявив, що у разі розміщення "Вагнер" на території Білорусі вона може бути "задіяна для оборони країни".

"Будуть вони в Білорусі чи не будуть, у якій кількості - найближчим часом ми розберемося. Мене абсолютно не хвилює і не турбує, що у нас буде розміщено певну кількість цих бійців. Більше того, їх буде розміщено під певні умови. Головна умова: якщо нам потрібно буде задіяти цей підрозділ для оборони держави, він буде задіяний миттєво на будь-якому напрямку", - додав він.

"Заслання" Пригожина у Білорусь: що відомо

Нагадаємо, що у Росії Пригожин влаштовував держпереворот. Євген Пригожин заявив, що російські військові за наказом Шойгу обстріляли тиловий табір "вагнерівців". Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з Міноборони.

Однак Пригожин швидко зупинив наступ на Москву і розвернув колони "вагнерівців". Пресслужба президента Білорусі раптово заявив, що Лукашенко нібито умовив Пригожина зупинитися.

З'явилась інформація, що літак Пригожина приземлився на військовому аеродромі у Білорусі. Початково очікувалося, що літак приземлиться у Національному аеропорту Мінська. За кілька хвилин судно змінило свій напрямок до військового аеродрому Мачулищі.

Лукашенко розповів про табори для "вагнерівців". Білоруський диктатор підкреслив, що дехто з найманців має намір підписати контракт із Міноборони країни-агресорки Росії.

Більше цікавих новин: