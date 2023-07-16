Величезна колона "вагнерівців" прибула до Білорусі: в Україні попередили про загрозу

Українські прикордонники та військові продовжують відстежувати переміщення "вагнерівців" по Білорусі.

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"Вагнер" вже в Білорусі / Колаж Главред, фото скріншот з відео, МВС

Бойовик ПВК "Вагнера" вже прибули до Білорусі величезною колоною. Як повідомили в Державній прикордонній служби України, поки бойовики не становлять загрози для України.

Спікер Держприкордонслужби Андрія Демченко зазначив, що не виключається, що Білорусь може використовувати їх для провокацій.

"Зараз наша розвідка відстежує, що на території Білорусі заведені окремі групи найманців, проте про якогось масовому або масштабному закладі представників ПВК мова не йде. Йдеться про декілька сотень, які в подальшому розміщуються в тих місцях, які були підготовлені", - сказав спікер в ефірі телемарафону.

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Він додав, що прикордонники і військові продовжують відстежувати переміщення "вагнерівців" по Білорусі. За його словами, прибулі в Білорусь бойовики ПВК "Вагнера" не становлять загрози для України.

"Та кількість (бойовиків в Білорусі, - ред.) не представляє будь-якої загрози для України, щоб створити якесь ударне угруповання. Однак, звичайно, Білорусь може їх задіяти і для більш серйозних речей. Наприклад, для дестабілізації ситуації на кордоні з Україною або з іншими країнами, з якими межує Білорусь", - підкреслив Демченко.

Як ПВК "Вагнер" прибули до Білорусі

За інформацією моніторингової групи "Беларуски Гаюн", в колоні не менше 60 авто з вагнерівцями, серед них мінімум 10 фур, 3 автобуси, пікапи УАЗ Патріот.

"Вагнер" в Білорусі / Беларуски Гаюн

ПВК "Вагнер" в Білорусі - що відомо

Раніше ватажок бойовиків ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, у якого тривалий конфлікт з Міністерством оборони окупантів Росії в особі міністра Сергія Шойгу і глави Генштабу Валерія Герасимова, 23 червня звинуватив відомство агресора в ракетному/артилерійському ударі по тилових позиціях вагнерівців. В помсту Пригожин оголосив про похід свого 25-тисячного угруповання Вагнер на Москву.

Нагадаємо, ПВК Вагнер без бою захопила Ростов-на-Дону. Повстанці взяли під контроль весь Південний військовий округ. Найманцям вдалося збити кілька вертольотів Збройних сил РФ, які намагалися завдавати ударів по вагнерівцях.

Колони Вагнер стрімко рухалися в бік Москви, але до столиці країни-агресора Росії так і не дійшли. Пригожин зупинив свою ПВК за підсумками переговорів з директором Білорусі Лукашенком і главою ФСБ Бортніковим. В результаті Пригожина разом з частиною угруповання "Вагнер" відправили до Білорусі.

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