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"Ви поховали своє майбутнє": спортсменка з Луганська звернулася до земляків після визнання Путіним "ЛНР"

22 лютого 2022, 10:17

24-річна спортсменка-чемпіонка з легкої атлетики Анастасія Бризгіна написала у себе в Instagram вельми гнівну відповідь для жителів ОРЛО.

Бризгіна
Анастасія Бризгіна / УНІАН

Відома українська легкоатлетка і уродженка Луганська Анастасія Бризгіна (дворазова чемпіонка Європи серед юніорів в бігу на 400 метрів) вкрай різко висловилася вчорашнього визнання Росією терористичного угруповання "Л/ ДНР".

Коментуючи Відеоролик салюту в Донецьку з розмахуванням прапорами РФ з нагоди визнання псевдореспублік президентом Росії Володимиром Путіним, 24-річна спортсменка написала у себе в Instagram вельми гнівну відповідь.

"Мені соромно за вас. Цією радістю ви поховали своє майбутнє. Ваші діти навчатимуться в невизнаних університетах. Жодна країна в світі ніколи не відкриє вам візу. А подорожі ви зможете побачити тільки при перегляді [тревел-шоу ‒ Главред] "Орел та рішка". Удачі", - йдеться в тексті Бризгіної.

читайте такожВизнання Путіним "ЛДНР": ситуація разюче відрізняється від 2014-го

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Визнання Путіним угруповання "ЛДНР"

21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З таким проханням до нього звернулася Державна дума Росії.

Путін заявив, що вважає "необхідним прийняти давно назріле рішення. Визнати суверенітет "ДНР" і "ЛНР".

Також Володимир Путін відреагував на заяву Володимира Зеленського ядерна зброя. За словами президента РФ, подібні висловлювання - не порожня бравада.

Вступ України до НАТО - це пряма загроза безпеці Росії, заявив під час свого сьогоднішнього виступу президент РФ Володимир Путін.

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