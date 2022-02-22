"Ви поховали своє майбутнє": спортсменка з Луганська звернулася до земляків після визнання Путіним "ЛНР"

24-річна спортсменка-чемпіонка з легкої атлетики Анастасія Бризгіна написала у себе в Instagram вельми гнівну відповідь для жителів ОРЛО.
Відома українська легкоатлетка і уродженка Луганська Анастасія Бризгіна (дворазова чемпіонка Європи серед юніорів в бігу на 400 метрів) вкрай різко висловилася вчорашнього визнання Росією терористичного угруповання "Л/ ДНР".
Коментуючи Відеоролик салюту в Донецьку з розмахуванням прапорами РФ з нагоди визнання псевдореспублік президентом Росії Володимиром Путіним, 24-річна спортсменка написала у себе в Instagram вельми гнівну відповідь.
"Мені соромно за вас. Цією радістю ви поховали своє майбутнє. Ваші діти навчатимуться в невизнаних університетах. Жодна країна в світі ніколи не відкриє вам візу. А подорожі ви зможете побачити тільки при перегляді [тревел-шоу ‒ Главред] "Орел та рішка". Удачі", - йдеться в тексті Бризгіної.
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Визнання Путіним угруповання "ЛДНР"
21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З таким проханням до нього звернулася Державна дума Росії.
Путін заявив, що вважає "необхідним прийняти давно назріле рішення. Визнати суверенітет "ДНР" і "ЛНР".
Також Володимир Путін відреагував на заяву Володимира Зеленського ядерна зброя. За словами президента РФ, подібні висловлювання - не порожня бравада.
Вступ України до НАТО - це пряма загроза безпеці Росії, заявив під час свого сьогоднішнього виступу президент РФ Володимир Путін.
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