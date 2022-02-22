"Нова Берлінська стіна?": Резніков заявив, що Росія визнала свою агресію проти України

Міністр оборони України підкреслив, що "ми залишаємося впевненими та спокійними".
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що своїми діями щодо "визнання" терористичних республік "Л/ДНР" Росія фактично визнала свою агресію проти нашої держави.
За словами Резнікова, Україна готова захищати свій суверенітет.
"Ми залишаємося впевненими і спокійними. Ми готові і здатні захищати себе і свій суверенітет. Світ не може мовчати. Санкції? Чергова цегла в стіні? Нова Берлінська стіна?",- написав міністр у своєму Twitter.
Зазначимо, що Берлінська стіна була своєрідним символом "залізної завіси", який поділяв соціалістичний і демократичний світ, а фізично розділяла західний і Східний Берлін за часів Холодної війни.
Путін визнав "ЛДНР"
21 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР" і підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу".
Рішення президента РФ Володимира Путіна про визнання незалежності "ДНР" і "ЛНР" підтримали Абхазія, Південна Осетія, Венесуела, Куба і Нікарагуа.
Путін після визнання "ДНР" і "ЛНР" підписав указ про введення російських військ на окупований Донбас.
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