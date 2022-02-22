"Нова Берлінська стіна?": Резніков заявив, що Росія визнала свою агресію проти України

Олексій Резніков відреагував на визнання Росією "ЛДНР" / УНІАН

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що своїми діями щодо "визнання" терористичних республік "Л/ДНР" Росія фактично визнала свою агресію проти нашої держави.

За словами Резнікова, Україна готова захищати свій суверенітет.

"Ми залишаємося впевненими і спокійними. Ми готові і здатні захищати себе і свій суверенітет. Світ не може мовчати. Санкції? Чергова цегла в стіні? Нова Берлінська стіна?",- написав міністр у своєму Twitter.

Зазначимо, що Берлінська стіна була своєрідним символом "залізної завіси", який поділяв соціалістичний і демократичний світ, а фізично розділяла західний і Східний Берлін за часів Холодної війни.

Путін визнав "ЛДНР"

21 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР" і підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу".

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Рішення президента РФ Володимира Путіна про визнання незалежності "ДНР" і "ЛНР" підтримали Абхазія, Південна Осетія, Венесуела, Куба і Нікарагуа.

Путін після визнання "ДНР" і "ЛНР" підписав указ про введення російських військ на окупований Донбас.

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