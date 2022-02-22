Путін визнав "ЛДНР": Україна закликала світ до різкого удару по Росії

Світ повинен оперативно впровадити санкції проти Росії - Кулеба / УНІАН

Міжнародному співтовариству слід продемонструвати негайну реакцію на визнання Росією "суверенітету" так званих "ДНР" та "ЛНР". Подальші дії Москви залежатимуть від того, як відреагує світ. Російська держава повинна чітко бачити рух світу до посилення санкцій. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У своєму Twitter-акаунті він написав про те, що наразі вся увага світової спільноти прикута до України. Рішення про масштаб і характер санкцій вже на фінальному етапі. Київ наполягає на оперативній реакції світу, оскільки від неї залежать подальші дії Москви. У Росії не повинно бути сумнівів у намірах щодо питання нових санкцій.

читайте такожВизнання Путіним "ЛДНР": якими будуть наслідки для України"Столиці всього світу наразі не сплять, незалежно від часових поясів. Масштаб і порядок застосування санкцій фіналізується. Україна наполягає на наступному: подальші дії РФ залежатимуть від того, як світ відреагує зараз. У Росії не повинно бути сумнівів, що світ не тільки говорить, але й рухається до впровадження санкцій", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Визнання Росією "ЛДНР" на окупованому Донбасі

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" російських утворень "ДНР" та "ЛНР" на окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписали угоди про дружбу.

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

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Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до нації заявив, що визнання Росією "ЛДНР" може сигналізувати про вихід Москви з Мінських угод. Гарант підкреслив, що Київ у цій ситуації ініціює консультації у рамках Будапештського формату, терміновий саміт "Нормандії" і залишає за собою право на індивідуальну і колективну оборону.

Держдума РФ у вівторок, 22 лютого, має намір ратифікувати договори, підписані Росією з "ЛДНР". У російському парламенті не уточнюють, в яких межах Москва в результаті визнає так звані "республіки".

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