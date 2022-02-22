РФ зможе будувати військові бази на окупованих територіях Донбасу – Reuters

РФ зможе будувати військові бази в ОРДЛО / Reuters

Росія після підписання договорів з представниками так званих "ДНР" і "ЛНР" тепер зможе будувати військові бази на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Така можливість була передбачена у підписаних документах, пише Reuters.

У "договорах про дружбу" зазначається, що Росія тепер має право будувати бази в ОРДЛО, і натомість так звані "ЛНР" і "ДНР" на папері теж мають право будувати військові бази на території Росії.

Також сторони взяли на себе обов’язок захищати одна одну і підписати окремі угоди про військове співробітництво, а також про визнання кордонів одна одної. Крім цього, у договорах йдеться про співробітництво сторін над інтеграцією економік.

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Відповідні договори президент Росії Володимир Путін подав на ратифікацію парламенту.

Путін визнав так звані "ДНР" і "ЛНР"

У понеділок, 21 лютого, президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З проханням про це до нього звернулася Держдума Росії.

Також російський президент підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу і взаємодопомогу".

Після цього Україна виступила із вимогою скликати засідання Ради Безпеки ООН через дії Росії та визнання "ЛДНР".

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО, після чого звернувся до українців. Він зазначив, що своїми рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року, в односторонньому порядку виходить з Мінських домовленостей і ігнорує рішення у межах Нормандії. Також він повідомив про ініціативу України щодо скликання екстреного саміту "нормандської четвірки".

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