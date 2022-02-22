УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

РФ зможе будувати військові бази на окупованих територіях Донбасу – Reuters

22 лютого 2022, 11:17

Це передбачено у договорах, які підписав російський президент з ОРДЛО.

РФ зможе будувати військові бази в ОРДЛО / Reuters

Росія після підписання договорів з представниками так званих "ДНР" і "ЛНР" тепер зможе будувати військові бази на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Така можливість була передбачена у підписаних документах, пише Reuters.

У "договорах про дружбу" зазначається, що Росія тепер має право будувати бази в ОРДЛО, і натомість так звані "ЛНР" і "ДНР" на папері теж мають право будувати військові бази на території Росії.

Також сторони взяли на себе обов’язок захищати одна одну і підписати окремі угоди про військове співробітництво, а також про визнання кордонів одна одної. Крім цього, у договорах йдеться про співробітництво сторін над інтеграцією економік.

Реклама

Відповідні договори президент Росії Володимир Путін подав на ратифікацію парламенту.

Путін визнав так звані "ДНР" і "ЛНР"

У понеділок, 21 лютого, президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З проханням про це до нього звернулася Держдума Росії.

Також російський президент підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу і взаємодопомогу".

Після цього Україна виступила із вимогою скликати засідання Ради Безпеки ООН через дії Росії та визнання "ЛДНР".

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО, після чого звернувся до українців. Він зазначив, що своїми рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року, в односторонньому порядку виходить з Мінських домовленостей і ігнорує рішення у межах Нормандії. Також він повідомив про ініціативу України щодо скликання екстреного саміту "нормандської четвірки".

Вас також може зацікавити:

viber
новини Росії Володимир Путін ЛДНР ОРДЛО новини Донбасу
Зараз ви переглядаєте новину «РФ зможе будувати військові бази на окупованих територіях Донбасу – Reuters». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Світ Навиворіт. Еквадор: Комаров познайомиться з незвичайною моделлю і піде на світовий рекордСвіт Навиворіт. Еквадор: Комаров познайомиться з незвичайною моделлю і піде на світовий рекорд Як прискорити метаболізм: 5 ефективних порад, щоб розігнати обмін речовин до максимумуЯк прискорити метаболізм: 5 ефективних порад, щоб розігнати обмін речовин до максимуму Макрон після розмови з Путіним терміново зателефонував ЗеленськомуМакрон після розмови з Путіним терміново зателефонував Зеленському Молодик в березні 2022: що потрібно робити, щоб не накликати бідуМолодик в березні 2022: що потрібно робити, щоб не накликати біду У Росії заявили про вибух другого снаряда за день в Ростовській областіУ Росії заявили про вибух другого снаряда за день в Ростовській області
12:00

Російський дідусь хоче відновити СРСР, тому що у нього тоді ще стояв Відеоблоги

11:56

У Луцьку за президентською програмою реконструювали спорткомплекс національного технічного університету

11:48

"Це неприйнятне рішення": Туреччина розкритикувала визнання Росією "ЛДНР"Відео

11:44

Визнання "ЛНР/ДНР": перемога чи програш ПутінаПогляд

11:43

У "Слузі народу" запропонували розірвати дипвідносини з Росією через рішення ПутінаВідео

Реклама
11:42

Бойовики "ЛНР" поклали око на всю Луганську область і пригрозили УкраїніВідео

11:40

Військові бази Росії в "ЛДНР": у Москві розкрили плани щодо захопленого ДонбасуВідео

11:39

У прифронтовому Маріуполі люди вийшли на мітинг на підтримку України

11:20

Лія Меладзе розповіла про пухлину в стегні: "Кульгала чотири роки"Відео

11:17

РФ зможе будувати військові бази на окупованих територіях Донбасу – ReutersВідео

11:07

Путін визнав "ЛДНР": Україна закликала світ до різкого удару по РосіїВідео

10:58

Єгорова потрапила у новий скандал, назвавши Путіна "героєм нашого часу" після визнання "ЛДНР"Відео

10:54

"Нова Берлінська стіна?": Резніков заявив, що Росія визнала свою агресію проти УкраїниВідео

10:51

З днем кішок: коли відзначають в різних країнах, милі картинки і привітання до свята

10:18

"Обстріли" на Донбасі припиняться: Собчак розповіла, як Путін уникнув глобальної війни

10:17

"Ви поховали своє майбутнє": спортсменка з Луганська звернулася до земляків після визнання Путіним "ЛНР"

10:15

Україна - це нічна варта цивілізаціїПогляд

10:05

У Думі заявили про плани визнати "ЛДНР" у кордонах Луганщини й Донеччини й одразу спростували

09:53

"Путін розірвав Мінські угоди на шматки": постпред США в ООН анонсувала нові заходи проти РФВідео

09:53

Астролог розповіла, чим небезпечна магічна дата 22.02.2022 для кожного знака зодіакуВідео

Реклама
09:34

"Скажу про реалії та майбутнє": Зеленський підколов Путіна, який застяг в минуломуВідео

08:58

Рубль - найбільш нестабільна валюта в світі: наслідки для економіки РФ після визнання Путіним "Л/ДНР"

08:41

Коронавірус в Україні 22 лютого: за добу - 24,4 тисячі нових хворих і майже 300 жертвВідео

08:22

Частині українців доведеться платити ще більші податки: що пропонує Пенсійний фонд

08:20

Прикмети на 23 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

08:12

Гороскоп на сьогодні, 22 лютого 2022: Тільцям - таємні знаки, Дівам - удачаВідео

08:11

Навіть у шлунку показував правильний час: у Києві 3-річний хлопчик проковтнув годинник

08:08

Демонтаж "Мінська": настає час проактивної політикиПогляд

07:28

"Хто стане наступним?": постпред України виступив на Радбезі ООН після визнання Путіним "ЛДНР"Відео

06:44

Гороскоп на березень 2022 для Овнів: таємний роман, підступи колег і неймовірна удачаВідео

06:42

Росія планує "надзвичайно жорстоке" вторгнення, щоби "розчавити" Україну - радник Байдена

06:20

Гороскоп на березень 2022 року для Козерогів: названо дати, коли прийдуть гроші та здійсниться мріяВідео

06:11

Знайдений простий спосіб, який допоможе швидко впоратися з нудотою

06:09

Україна встояла, агресор статегічно програв головну битвуПогляд

05:05

Заберуть гроші й депортують: як заробітчанам не стати жертвою обману при пошуку роботи в Німеччині

04:09

Як виростити помідори черрі на підвіконні: покрокова інструкція

04:00

Нова ціна за півлітровку: українцям розповіли про подорожчання горілкиВідео

03:52

Спалить жир на животі: названо найкращий сік для схуднення

03:44

"Лукава кішка": Ольга Горбачова в леопардовому боді і на колінах засвітила свою "красу"

02:42

Біла отрута: експерти розповіли, як вживати значно менше солі

Реклама
02:36

США вивозять з України своїх дипломатів переночувати до Польщі - Bloomberg

02:19

"Амазонка": Злата Огневич топлес показала пишні "бутони"

01:59

Зеленський терміново звернувся до українцівВідео

01:52

Рано чи пізно це мало статись, "Мінськ" не призвів би до мируПогляд

01:41

Росія порушила територіальну цілісність України - генсек ООН

01:40

Vodafone накрутила тариф: абонентам розповіли про нову ціну

01:38

Прикмети на 22 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

01:31

Сьогодні пройде екстрене засідання Ради безпеки ООН через визнання "ЛДНР"Відео

01:25

"Катастрофічні" санкції США: Байден заборонив громадянам США інвестувати в "ЛДНР"

00:56

Екперти заявили, що селфі небезпечні для здоров'я

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти