Блокпости на Київщині не прибрали: комендант пояснив, чи ловлять на них ухилянтів

До роботи на блокпостах додатково залучені майже 900 осіб. Чим вони займаються, розповів Руслан Олійник.

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У Київській області продовжують працювати блокпости / Колаж: Главред, фото: ТСН

З 28 грудня по 6 січня в Києві проводили контрдиверсійні та заходи безпеки. Для цього в області встановили блокпости, на яких військові разом з правоохоронцями перевіряли підозрілий транспорт і документи у громадян. Хоча термін проведення контрдиверсійних заходів закінчився, блокпости досі залишаються на своїх місцях. Комендант Київської області, підполковник Руслан Олійник пояснив у коментарі ТСН, чому так відбувається.

За його словами, до контрдиверсійних заходів на території Київської області було додатково залучено майже 900 осіб: співробітників Нацполіції, СБУ, військовослужбовців комендатури Київської області та військових 114 ОБр ТрО. Всього було сформовано 139 нарядів, які чергували на стаціонарних і мобільних блокпостах. Також працювали 40 пошукових груп.

В результаті проведення заходів було перевірено майже 74 тисячі осіб та понад 27 тисяч транспортних засобів.

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Олійник додав, що було виявлено певну кількість осіб, які ухилялися від мобілізації.

"Що стосується роботи співробітників ТЦК, можу сказати, що у них є своє керівництво, яке визначає їм цілі та завдання. Але все ж таки хочу зазначити, що в рамках заходів безпеки виявили певну кількість осіб, які дійсно ухилялися від мобілізації. Далі з ними працюватимуть фахівці ТЦК і СП", - сказав підполковник.

Комендант Київської області додав, що проведені заходи "показали дуже хороший результат і ефективність".

"Робота блокпостів - звичне явище у воєнний час і вони продовжують виконувати завдання із забезпечення безпеки", - пояснив Олійник той факт, що блокпости досі не прибрали.

За його словами, поки що не було розпоряджень щодо збільшення їхньої кількості.

"Навпаки, зараз проводиться інспекція блокпостів і аналіз їхньої ефективності в окремих напрямках. Загалом, співробітники і військовослужбовці, які залучені до роботи на блокпостах, будуть виконувати свої функції, як і робили це в попередні тижні — виявляти підозрілих осіб і транспортні засоби, піклуватися про безпеку жителів Київщини", - резюмував він.

Блокпости в Києві та області

Комендатура і поліція Київської області отримали завдання шукати на блокпостах українців, які порушують закон України про мобілізацію.

Начальник поліції Київської області Анатолій Щадило заявив, що поліцейські не займаються цілеспрямованою роздачею повісток військовозобов'язаним на блокпостах у Київській області.

Раніше в ЗСУ розповіли, кому не видаватимуть повістки на вулицях. Представник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що їх не будуть виписувати особам, у яких є військово-облікові документи.

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