На блокпостах у Києві будуть "ловити" ухилянтів: у ТЦК підтвердили рішення

Нацполіції і ТЦК дали наказ перевіряти чоловіків на блокпостах Київської області.

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На блокпостах у Києві будуть "ловити" ухильників " / колаж: Главред, фото: УНІАН

Комендатура і поліція Київської області отримала завдання шукати на блокпостах особи, які порушують закон України про мобілізацію. Про це повідомила Українська правда з посиланням на Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

У ТЦК заявили, що на блокпостах, розміщених на міжнародних автомобільних дорогах в межах Київської області будуть проводитися заходи з виявлення осіб, які порушили законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію або порушили правила військового обліку.

Згідно зі словами відомства, завдання поставлено перед ГУНП, патрульною поліцією, та комендатурою Київської області з метою сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану.

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Також в ОТЦК додали, що співпрацюють з поліцією і діють виключно в рамках чинного законодавства.

Також у відповіді на запит Української правди в ТЦК повідомили, що з 26 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року в Київській області будуть проводитися "заходи з виявлення ДРГ", при цьому термін проведення заходів з виявлення порушників закону про мобілізацію не вказано.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, законопроект про мобілізацію виноситиметься на голосування Верховної Ради тільки після обговорення та внесення змін, заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

Також керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що владі України потрібно змінити підходи і форми, щоб повернути мобілізацію до лав ЗСУ приблизно в колишнє русло.

Крім іншого, президент Володимир Зеленський висловився з питання мобілізації на тлі триваючої агресії РФ проти України. В інтерв'ю The Economist він закликав ставиться до цього як до глобальному питання, яке стосується не тільки України, а й усього світу. Глава держави каже, що мобілізація українського суспільства і всього світу, яка була на початку повномасштабної війни, сьогодні відсутня, тому ситуацію, що склалася необхідно змінити.

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