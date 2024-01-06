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Мобілізація українців за кордоном: чи буде Берлін видавати Києву військовозобов'язаних

Анна Ярославська
6 січня 2024, 13:57
Марк Бушман виступив проти обов'язкової військової служби в Німеччині, оскільки в цьому випадку чоловіків довелося б забрати з ринку праці.
Мобілізація, Марк Бушман, Прапор Німеччини
Німеччина не видаватиме Києву військовозобов'язаних, заявив Марк Бушман / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія, pixabay.com

Німецький міністр юстиції та захисту прав споживачів Марк Бушман заявив, що федеральний уряд Німеччини не може змусити українських чоловіків, які перебувають в країні, повернутися додому і служити в армії. Разом з тим, Берлін продовжуватиме підтримувати Україну в обороні.

"Я розумію прагнення українського уряду мобілізувати українських чоловіків за кордоном на військову службу. Виклик законний. Але ми не зможемо змусити нікого в Німеччині служити за кордоном", - сказав Бушман в інтерв'ю Welt.

Крім того, він скептично прокоментував можливість відновлення обов'язкової військової служби громадян Німеччини. За його словами, з конституційної точки зору існує проблема рівності.

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"Зараз ніхто не припускає, що всі придатні до військової служби чоловіки в цьому році будуть призвані. У Міноборони, мабуть, думають про модифікований призов... Я теж проти обов'язкової військової служби з іншої причини: якби ми її відновили і мобілізували сотні тисяч молодих людей заради справедливості, ми б забрали їх з ринку праці. Дефіцит робочої сили вже є гальмівним фактором економіки", — підкреслив керівник німецького Мін'юсту.

Мобілізація українців за кордоном

Міністр оборони Рустем Умеров раніше дав інтерв'ю західним ЗМІ - телеканалу WELT TV, а також газетам Bild і Politico. Журналісти німецького Welt написали, що чоловіки-українці віком 25-60 років, які живуть у Німеччині, повинні з'явитися в призовні пункти ЗСУ, інакше до них застосують санкції.

Вони навели наступну цитату Умерова:

"Українці, які проживають в Німеччині та придатні до військової служби, повинні посилити українську армію в наступному році. За словами міністра оборони, до тих, хто не виконає цю вимогу, будуть застосовані санкції".

Як стверджують журналісти, Умеров заявляв про "запрошення", але нібито чітко дав зрозуміти, що за цим підуть і санкції.

Пізніше начальник управління друку та інформації відомства Іларіон Павлюк уточнив слова Умерова. За його словами в інтерв'ю глави Міноборони західним ЗМІ "були зміщені акценти". Він говорив про необхідність донести до громадян України за кордоном, як важливо, щоб вони приєднувалися до війська.

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