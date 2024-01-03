Повістки на блокпостах: у поліції назвали, кого посилено перевіряють на Київщині

Копи на блокпостах виконують передбачені законом поліцейські функції, підкреслив Анатолій Щадило.

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Що відомо про видачу повісток на блокпостах / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, ТСН

Начальник поліції Київської області Анатолій Щадило розповів про ситуацію щодо розміщення на Київщині нових блокпостів та роздачі на них повісток військовозобов'язаним.

За його словами, поліцейські не займаються цілеспрямованою роздачею повісток військовозобов'язаним на блокпостах у Київській області. Про це повідомляє ГУ НП в Київській області.

Начальник поліції Київщини уточнив, що правоохоронці на блокпостах виконують тільки передбачені законом поліцейські функції.

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"Забезпечують заходи безпеки шляхом посиленого контролю за пересуванням громадян, транспортних засобів, вантажів і т.д. Заходи, пов'язані з мобілізацією (здійснення досудового розслідування, адміністративного затримання) поліцією проводяться виключно на підставі постанови Кабінету Міністрів №1487 від 30 грудня 2022 року і тільки за зверненнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки регіону", – додав Щадило.

Раніше Михайло Федоров дав однозначну відповідь щодо повісток через "Дію". Віце-прем'єр прокоментував ймовірність видачі повісток через додаток "Дія".

Нагадаємо, раніше Валерій Залужний розповів про електронні повістки. Головнокомандувач також згадав і про "реєстр боржників" і пояснив деталі.

Як повідомлялося раніше, президент Зеленський не підписуватиме законопроекти, які стосуватимуться обов'язкової мобілізації жінок. Він зазначив, що не підтримує обов'язкову мобілізацію жінок, але може розглянути аргументи щодо зниження вікового "порогу".

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