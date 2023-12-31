Кому даватимуть повістки на блокпостах на Київщині: військовий розкрив деталі

Повістки на блокпостах у Київській області повинні видавати, в основному, лише двом категоріям осіб, сказав комендант регіону, підполковник Руслан Олійник.

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Масової роздачі повісток на блокпостах Київщини не буде-комендант / Колаж: Главред, фото: КГВА

На блокпостах Київської області видаватимуть повістки тим, хто перебуває в розшуку, або особам, яким слід уточнити свої дані у військкоматах. Про це заявив військовий комендант регіону, підполковник Руслан Олійник.

Як повідомляє ТСН, він розповів про те, що повістки на блокпостах у Київській області видаватимуть лише в установленому порядку. Зокрема, їх випишуть особам, які або ухиляються від призову, або тим, кому потрібно відновити свої дані в ТЦК СП.

"Наприклад, якщо співробітники поліції по базі перевіряють людину і бачать, що особа знаходиться в розшуку, як та, що ухиляється від призову або не поновила облікові дані в ТЦК і СП, то, звичайно, що в такому випадку співробітники територіального центру комплектування будуть виписувати таким громадянам повістки", - пояснив ситуацію військовий. відео дня

Також він сказав, що масової роздачі повісток не буде.

"Але це не буде масовою роздачею повісток, як це, можливо, собі уявляють люди. Такого точно не буде. Це заходи безпеки, які ми виконуємо за дорученням військового командування і голови КОВА", - підкреслив Руслан Олійник.

Повістки на вулицях

Раніше в ЗСУ розповіли, кому не видаватимуть повістки на вулицях. Представник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що їх не будуть виписувати особам, у яких є військово-облікові документи.

У новому законопроекті, пов'язаному з питаннями мобілізації, зазначено, що в разі прийняття документа повістки зможе роздавати і поліція. Керівник Національної поліції України Іван Виговський не підтримав таку ініціативу і підкреслив, що у поліцейських є своя робота.

Юрист пояснив, чи законно вручають повістки на блокпостах - за словами Романа Лихачова, їх можуть видавати де завгодно. Повістку не можна оскаржити в суді, до військкомату можна не з'являтися лише з поважної причини.

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