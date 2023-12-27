Блокпости на вулицях: у ЗСУ назвали, кому не видаватимуть повістки

Представник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо прокоментував питання видачі повісток військовозобов'язаним прямо на вулицях.
Як підкреслив він в ефірі національного телемарафону, співробітники територіальних центрів комплектування не будуть виписувати повістку в громадських місцях, якщо у громадянина є при собі облікові документи.
При цьому він підкреслив, що повістки можуть виписуватися на блокпостах, а також в інших громадських місцях.
"Якщо у вас є при собі документи і військово-обліковий документ, то до вас питань не буде. Це більше стосується тих, хто йде від постановки на військовий облік", — пояснив представник ЗСУ.
Разом з тим він говорить про те, що вручення повістки не означає відправку на фронт, адже на початку військовозобов'язаний проходить медичний огляд.
"Якщо немає підстав для відстрочки, ваша професія зараз затребувана, то виписується друга повістка, за якою вас відправляють в навчальний центр", — говорить Фітьо.
Навчання триває мінімум місяць, потім відведено два тижні на злагодження підрозділу, розповів представник ЗСУ.
"Якщо професія складніша, то навчання може тривати два-три місяці, в тому числі і за кордоном. Після цього тільки ви відправляєтеся в військову частину. Перша повістка — це не відправка на війну", - додав Фітьо.
Що відомо про нові блокпости в Києві
У свою чергу представник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в ефірі Ми Україна уточнив, що в Києві з 25 по 28 грудня розгорнуті тимчасові блокпости, однак, інформації про видачу повісток на них немає.
"Нам невідомо про видачу повісток на тимчасових блокпостах. Працівники ТЦК, згідно зі своїми функціональними повноваженнями - не виконують функцій безпеки", - заявив спікер.
Шаманов додав, що відповідно до чинного законодавства працівники ТЦК мають право здійснювати свою безпосередню діяльність на території Києва "дозволеним законодавством способом".
Раніше Михайло Федоров дав однозначна відповідь щодо повісток через "Дію". Віцепрем'єр прокоментував ймовірність видачі повісток через додаток "Дія".
Нагадаємо, раніше Валерій Залужний розповів про електронні повістки. Головнокомандувач також згадав і про "реєстр боржників" і пояснив деталі.
Як повідомлялося раніше, президент Зеленський не підписуватиме законопроекти, які стосуватимуться обов'язкової мобілізації жінок. Він зазначив, що не підтримує обов'язкову мобілізацію жінок, але може розглянути аргументи щодо зниження вікового "порогу".
Читайте також:
- Залужний про мобілізацію: потрібно повернути робочий механізм і забезпечити ротацію
- Мобілізація, заклик жінок і план" Б " щодо допомоги: всі подробиці прес-конференції Зеленського
- Зеленський розповів про мобілізацію 500 тисяч осіб: скільки це коштуватиме