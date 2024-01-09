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У Раді не можуть домовитися через законопроект про мобілізацію: сперечаються з 3 питань

Ангеліна Підвисоцька
9 січня 2024, 00:18
Одним із спірних питань є повернення чоловіків з-за кордону.
У Раді не можуть домовитися через законопроект про мобілізацію: сперечаються з 3 питань
У Раді сперечаються з трьох питань у новому законопроекті про мобілізацію / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У Верховній Раді виникли суперечки навколо нового законопроекту про мобілізацію. Подробиці в ефірі телемарафону розповів заступник голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Він додав, що в документі багато що потрібно змінити.

Одне з таких спірних питань стосується чоловіків за кордоном. У ВР не можуть домовитися про те, чи потрібні якісь заходи проти чоловіків, які виїхали з України, і чи примусить це їх повернутися додому.

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Також спірним є питання про економічні обмеження. Є переживання щодо того, що такі чоловіки можуть піти "в тінь", що призведе до серйозних проблем в економіці.

Не виходить дійти згоди і в питанні про терміни демобілізації для тих, хто служив в тилу і був на "нулі". Українських захисників хочуть демобілізувати раніше, ніж через 36 місяців.

"Я точно можу сказати, що не буде лотереї (для призову на військову службу - ред.), не буде мобілізації жінок, не буде майнового цензу, фактично це антиконституційно, не повинно такого бути. Антиконституційних позицій не буде", - сказав Чернєв.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що Кабмін розробляє правила на мобілізацію 500 тисяч військових. Давид Арахамія заявив, що військове керівництво внесло запит про мобілізацію 500 тисяч військових. Парламент очікує готовий документ.

Профільний комітет Ради почав розгляд законопроекту про мобілізацію. Для відповіді на питання депутатів, на засіданні профільного комітету Верховної Ради присутні Валерій Залужний та міністр оборони Рустем Умєров.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виступив проти мобілізації ув'язнених і судимих, однак наголосив на збільшенні мобілізованих. За словами неназваного нардепа, Залужний запевняв політиків, що Генштаб берегтиме кожне життя.

ЗСУ хочуть розширити категорії громадян для мобілізації. У Командуванні Сухопутних військ ЗСУ розповіли про додаткові три категорії, які підлягають мобілізації та кого можуть призвати до війська.

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