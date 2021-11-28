Блекаут на Новий Рік: українців попередили про віялові відключення електрики

В Україні не виключили віялові відключення / УНІАН

В Україні напередодні новорічних свят і різкого похолодання можуть початися віялові відключення, заявив голова Союзу споживачів комунальних послуг та член Громадської ради при КМДА Олег Попенко.

Серед причин він назвав низькі запаси вугілля на теплоелектростанціях і газу в підземних сховищах. А також – поганий стан електромереж, які можуть просто не витримати збільшеного навантаження в період свят, пише Ubr.ua.

До всього українців чекає холодний січень, синоптики прогнозують до -20 градусів морозу, який якраз припаде на початок місяця і свята.

"Якщо -20 буде триматися хоча б тиждень, то у нас будуть не тільки позапланові, а й серйозні віялові відключення всіх районів. Наприклад, наша Трипільська ТЕС, яка постачає електроенергію в тому числі до Києва, буде не здатна впоратися з навантаженням. Тому -20 - це віялові відключення по всій Україні", - додав Попенко.

Віялові відключення: споживачів готують до гіршого?

Як пояснила Фактам директор компанії, що входить до групи постачальників енергоресурсів Ірина Береснева, є два варіанти розвитку подій, і обидва вони досить критичні.

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На її думку, в ситуації, що склалася заходи необхідно було приймати раніше - рік тому або хоча б навесні або влітку цього року.

"Перша міра, яка може бути зроблена, щоб уникнути дефіциту, — це віялові відключення виробничих потужностей для балансування енергетичної системи в години пікових навантажень. І другий, але не менш болючий метод — - це віялові відключення пікового часу споживання міст і сіл…

Хочу акцентувати: ці заходи найрадикальніші, до яких, сподіваюся, не доведеться вдаватися в періоди гострого дефіциту електроенергії", - говорить Береснева.

У чому причина різкого зростання споживання електрики

Складна ситуація із запасами вугілля ставить під питання успішне проходження опалювального сезону - тобто, відсутність періодичних відключень будинків, районів, вулиць від поставок електроенергії, пише Фокус.

"Зараз ми перевищили рівень споживання електрики, ніж в аналогічні дати при відповідних температурах. Ніхто такого не очікував, 21 тис. мегават! А все тому, що частина людей знову перейшла на електроопалення", — говорить енергоексперт, співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич.

Віялові відключення - не панацея: до чого готуватися

Втім, дефіцит електроенергії ще не означає реалізацію найгіршого сценарію - віялових відключень по всій країні. Експерти кажуть, що є й інші методи вирішення проблеми.

"Перше - графік обмеження потужності. Він є у кожного постачальника. Спочатку будуть обмежувати малу промисловість, торгові центри. Потім, якщо цього буде недостатньо, обмежуватимуть споживання населення. Якщо і цього не вистачить, буде графік аварійних відключень. Те, що до останнього не можна чіпати, — це метро, каналізація, вибухонебезпечні підприємства", — додав Марунич.

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Раніше заступник міністра енергетики Максим Немчинов заявляв, що в Україні недостатньо запасів вугілля для того, щоб пройти опалювальний сезон. Однак у Києва є мільйонні контракти на поставку вугілля, а відомство сподівається на стабільну роботу атомних електростанцій.

12 листопада в Міністерстві енергетики розповіли про те, що Київські ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і Харківську ТЕЦ-5 переводять на газ. Подібні заходи повинні допомогти заощадити приблизно 150 тисяч тонн вугілля на місяць.

Згідно з даними держкомпанії Укренерго, в Україні через нестачу вугілля не працюють 60% ТЕС. Потрібне навантаження виробляють тільки 3 блоки з 23 державних електростанцій.

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